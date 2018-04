En af Indiens mest populære skuespillere er fundet skyldig i at have skudt to antiloper for 20 år siden.

New Delhi. En af Indiens største filmstjerner er idømt en fængselsstraf på fem års fængsel for krybskytteri.

Det skriver The Wall Street Journal.

Salman Khan, som den amerikanske avis betegner som en "superstjerne" i Bollywood - Indiens svar på Hollywood, blev torsdag ved en domstol i Jodphur kendt skyldig i at have skudt og dræbt to sjældne antiloper.

Det var i forbindelse med en filmoptagelse i delstaten Rajasthan i 1998, at skuespilleren nedlagde de to dyr. Fire andre af filmens største navne var også tiltalt, men de blev alle frikendt.

- Der var tilstrækkelig med beviser mod ham, sagde sagens anklager til journalister efter torsdagens domsafsigelse.

- Han fik øje på en flok indiske antiloper og dræbte to af dem med skud, siger anklageren.

Oveni i fængselsstraffen skal skuespilleren betale en bøde svarende til omkring 900 kroner.

Salman Khan er tidligere blevet frikendt i tre andre tilsvarende sager om krybskytteri.

Skuespilleren vil anke domstolens afgørelse, oplyser en af hans advokater.

Det er ifølge indisk lov forbudt at jage indiske antiloper, der i 2003 blev erklæret for en truet art.

Inddragelse af naturområder til landbrug har beskåret bestanden af antilopen kraftigt i Indien.

Den 52-årige Khan er ifølge The Wall Street Journal blandt Indiens mest populære skuespillere. Han har optrådt i over 100 film.

Med en indtjening på over 35 millioner dollar lå han i 2017 øverst på magasinet Forbes' liste over de mest indtjenende kendisser i Indien.

Hans næste film, "Race 3", ventes at få premiere i de indiske biografer senere i år.

/ritzau/