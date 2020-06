En drægtig elefant døde efter at have ædt en ananas fyldt med fyrværkeri i den indiske by Kerala. Frugten eksploderede i munden på elefanten, der mistede evnen til at æde.

Nyheden kom frem, efter en skovfoged beskrev elefantens forfærdelige død i detaljer på de sociale medier.

Den vilde elefant kom i sidste uge fra skoven i Palakkad-distriktet og gik ind i en nærliggende by, hvor den ledte efter føde. Det skriver tv-stationen NDTV.

Ifølge skovfogeden åd elefanten en ananas. De bliver ofte fyldt med fyrværkeri og brugt af de lokale bønder for at beskytte afgrøderne mod vildsvin.

An act most #inhumane to will fully feed a pineapple full of fire crackers to friendly wild pregnant #Elephant is just unacceptable..strict action should be taken against the culprits sir @vijayanpinarayi @CMOKerala @PrakashJavdekar @moefcc @ntca_india https://t.co/ittFQogkQV — Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 2, 2020

'Hun stolede på alle. Da ananassen, som hun åd, eksploderede, må hun være blevet chokeret. Hun tænkte ikke på sig selv, men på den unge, hun skulle føde om 18 til 20 måneder,' skrev skovfogeden Mohan Krishnan på Facebook.

Han deltog i redningsaktionen, som forgæves forsøgte at redde elefanten.

'Eksplosionen i hendes mund var så kraftig, at den ødelagde hendes tunge. Det var umuligt for hende at æde, og hun vandrede rundt i landsbyen med voldsomme smerter.'

'Hun smadrede ikke et eneste hjem. Det er derfor, jeg siger, at hun var fuld af guddommelighed,' skrev Mohan Krishnan på Facebook.

Den sårede elefant begav sig ud i floden Velliyar, hvor den til sidst døde. Foto: Facebook / Mohan Krishnan Vis mere Den sårede elefant begav sig ud i floden Velliyar, hvor den til sidst døde. Foto: Facebook / Mohan Krishnan

Til sidst endte den sårede elefant i floden Velliyar. Der blev den stående med munden og snabelen nede i vandet – formentlig for at få noget lindring mod den ellers ubærlige smerte.

Ifølge skovfogeden sandsynligvis også for at forhindre fluer og andre insekter i at komme til såret.

Selv om redningsholdet forsøgte at lokke hende til at følge med to nye elefanter, lykkedes det dem ikke at få hende op af floden.

Efter utallige forsøg på at redde hende døde elefanten 27. maj, mens den stadig stod ude i vandet.

Redningsfolkene lagde den døde elefant på ladet af en lastbil og kørte hende tilbage til skoven, hvor hun blev kremeret.

Elefantens tragiske død er ikke gået ubemærket hen i Indien. »Den centrale regering vil foretage en undersøgelse,« udtaler miljøminister Prakash Javadekar nu.

»Vi vil ikke lade noget være uforsøgt i den nødvendige undersøgelse, og vi håber at få fat på de skyldige. Det er ikke indisk kultur at give elefanter ananasser fyldt med fyrværkeri,« tweetede ministeren ifølge tv-stationen NDTV.