En indisk bjergbestiger, som forsvandt efter at være faldet ned i en 300 meter dyb sprække på bjerget Annapurna i Nepal, er blevet fundet i live.

Han hedder Anurag Maloo, og han forsvandt i mandags. Han blev fundet torsdag efter adskillige redningsforsøg og reddet op i kritisk tilstand.

Annapurna er det tiende højeste bjerg i verden – og det er kendt for dets meget farlige terræn.

Maloo er blevet fløjet til Manipal Hospital i byen Pokhara, fortæller en sherpa fra Seven Summits Treks til det indiske nyhedsbureau ANI. Det skriver BBC.

Anurag Maloo bliver ført ind i et hospital i Lalitpur i udkanten af Kathmandu, Nepal. Foto: PRAKASH MATHEMA Vis mere Anurag Maloo bliver ført ind i et hospital i Lalitpur i udkanten af Kathmandu, Nepal. Foto: PRAKASH MATHEMA

Den nordirske bjergbestiger Noel Hanna forsvandt på det samme bjerg i mandags. Han havde forinden besteget Annapurnas 8.091 meter høje spids.

Han døde formentlig i basecampen, fortæller hans ven Pat Falvy til den irske radio RTE. Den 56-årige Hanna havde også besteget Mount Everest ti gange.

Anurag Maloo blev væk i en højde på omkring 6.000 meter, mens han var på vej ned fra bjerget. Det skriver Sky News.

»Da han var på vej ned, faldt han og røg ned i en sprække mellem Camp III og Camp II,« fortalte hans far, Om Prakash, til avisen Indian Express.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Change.org India (@change.orgindia)

Hans bror Aashish havde udgivet en onlinebesked, der bad den indiske og den nepalesiske regering om at sende et specielt hold, der 'er trænet til at operere i et risikabelt terræn' for at deltage i eftersøgningen af sin bror.

'Et hold sherpaer har startet en søgning, men det er ikke nok,' hedder det i beskeden.

Anurag Maloo var på en mission.

Han skulle bestige alle 14 toppe over 8.000 meter. Samtidig skulle han til tops på verdens syv bjerge – et i hver af de syv verdensdele.

På dette foto, der er taget den 20. april 2023, tager redningspersonel den indiske bjergbestiger Anurag Maloo ud fra en helikopter. Foto: PRAKASH MATHEMA Vis mere På dette foto, der er taget den 20. april 2023, tager redningspersonel den indiske bjergbestiger Anurag Maloo ud fra en helikopter. Foto: PRAKASH MATHEMA

En anden indisk bjergbestiger, Baljeet Kaur, blev også dårlig på Annapurna. Han overlevede mirakuløst, selv om han måtte tilbringe natten uden hjælp af ilt.

Kaur blev, sammen med fire andre bjergbestigere, reddet fra de øverste lejre på bjerget mandag.

Annapurna betragtes som specielt farligt, fordi det er udsat for laviner. Over 72 mennesker har mistet livet på bjerget.

På Mount Everest savnes tre sherpaer siden engang i sidste uge. De faldt ned i en sprække, som man mener er 50 meter dyb.

Ulykkerne kommer, netop som forårssæsonen begynder i Nepal. Hundredvis af turister og lokale guider ankommer til området i håbet om at besejre verdens højeste bjerg.