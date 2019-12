Voldsomme gadekampe i forbindelse med nye statsborgerskabslove har kostet mindst 20 mennesker livet i Indien.

Indiens regering holder lørdag krisemøde.

Det sker, efter at voldsomme uroligheder i forbindelse med ny lovgivning har kostet mindst 20 mennesker livet.

Tusindvis af demonstranter deltager i demonstrationerne mod en ny statsborgerskabslov. Loven kritiseres for at diskriminere det muslimske mindretal i landet.

Politiet har brugt vandkanoner og tåregas mod demonstranterne.

Antallet af dræbte og sårede steg markant fredag, hvor det kom til voldsomme gadekampe en række steder - blandt andet i Indiens mest folkerige delstat, Uttar Pradesh.

Her blev mindst 11 dræbt. En af dem var en otteårig dreng, som blev trampet til døde.

Lørdag fortsætter protester og uroligheder i en række storbyer.

Der er blandt andet varslet nye demonstrationer i hovedstaden New Delhi.

Demonstrationerne skyldes en ny statsborgerskabslov, der er blevet kritiseret for at udelukke det muslimske mindretal i landet.

Loven åbner for, at der kan gives statsborgerskab til buddhister, kristne, hinduer og sikher, der for eksempel flygter fra Pakistan, Bangladesh og Afghanistan. Men det gælder ikke muslimer.

Islamiske grupper, oppositionspolitikere og menneskerettighedsgrupper siger, at den nye lov er et led i premierminister Narendra Modis hindu-nationalistiske planer om at marginalisere Indiens 200 millioner muslimer.

Modi benægter beskyldningerne.

Det er ikke klart, om den omstridte nye lovgivning kan overleve i højesteret. Her er sagen blevet indbragt til af Indiens muslimske sammenslutning. Organisationen mener, at loven strider med landets forfatning.

Onsdag blev behandlingen af loven ved højesteret udskudt til den 22. januar.

/ritzau/AFP