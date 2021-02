Cricketstadion til 132.000 tilskuere omdøbes. Frihedshelts navn fjernes og erstattes med premierministerens.

Indiens premierminister, Narendra Modi, lader verdens største cricketstadion opkalde efter sig selv, skriver avisen Financial Times. Det hedder nu Narendra Modi Stadion.

Det er usædvanligt, at en nulevende og aktiv politiker på den måde forsøger at sætte sit eget aftryk.

Ifølge avisen er Modi opsat på at fremstå som den mest transformerende og magtfulde premierminister, som Indien har haft i mange årtier.

- Det er ret forbløffende, siger Ronjoy Sen fra universitetet i Singapore. Han er forfatter til en bog om sport i Indien.

- Det er efter min erindring første gang, at en nulevende indisk premierminister har opkaldt et stadion efter sig selv, siger han.

Det grandiose stadion blev onsdag indviet med det nye navn, da Indien og England mødte hinanden i en cricketmatch i Ahmedabad i Gujarat, Modis hjemstat. Anlægget er blevet renoveret for 675 millioner kroner.

Det var på dette stadion, at Modi sidste år tog imod Donald Trump, da den amerikanske præsident besøgte landet.

Ifølge nyhedsbureauet dpa kan stadion rumme 132.000 tilskuere. Cricket er nationalsporten i Indien.

Modi havde allerede, da han var førsteminister i Gujarat, haft planer om at omdøbe sportsarenaen.

- Vi har besluttet at navngive stadion efter landets premierminister. Det var Modis drømmeprojekt, sagde indenrigsministeren i Gujarat, Amit Shah, ved indvielsen onsdag.

Stadion var allerede opkaldt efter en berømt inder. Nemlig Sardar Vallabhhai Patel. Han var en frihedshelt i forbindelse med Indiens uafhængighed fra Storbritannien i 1947.

Det største oppositionsparti i Indien, Kongrespartiet, kalder omdøbningen af stadion for "storhedsvanvid" og en "fornærmelse" over for Patels minde.

Modi er kendt for sit forsøg på at liberalisere Indiens økonomi, med blandede resultater. Han er både hjemme og ude blevet kritiseret for at føre en hindunationalistisk politik. Knap 13 procent af de 1,3 milliarder indere er muslimer.

/ritzau/