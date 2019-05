Sammen vil vi få mere velfærd, skriver Modi i tweet efter klare meldinger om afgørende føring.

Indiens premierminister, Narendra Modi, siger, at han vil opbygge et stærkt Indien, efter at han har vundet landets parlamentsvalg.

- Sammen vil vi vokse. Sammen vil vi få mere velfærd. Sammen vil vi bygge et stærkt og inkluderende Indien, skriver Modi i et tweet efter klare meldinger om en afgørende føring ved stemmeoptællingen.

- Indien vinder igen, siger han.

Indien påbegyndte tidligt torsdag optællingen af 600 millioner stemmer ved verdens største demokratiske valg.

Maratonvalget i verdens største demokrati er blevet holdt over syv runder siden 11. april og blev søndag afsluttet med den sidste valgrunde.

/ritzau/Reuters