De døde ligger i kø, mens bålene et efter ét bliver antændt.

»Vi brænder kroppene, så snart de ankommer. Det er som om, vi er midt i en krig. Virussen sluger indbyggerne som et monster,« siger Mamtesh Sharma.

Han arbejder på krematoriet Bhadbhada Vishram Ghat i den indiske millionby Bhopal. Her er situationen ifølge Aljazeera den samme som lignende steder over hele Indien.

Det er svært at følge med.

Et nyt opstået krematorium i Delhi. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Et nyt opstået krematorium i Delhi. Foto: JEWEL SAMAD

Landet er netop nu voldsomt ramt af en ny coronabølge, der ikke bare overbelaster hospitalerne. Det samme er tilfældet på landets krematorier, hvor man efter hinduistisk skik brænder de døde. Her rækker kapaciteten dog mange steder ikke længere.

I stedet er der mange steder i hast blevet anlagt nye afbrændingspladser i det fri. På eksempelvis parkeringspladser eller lignende åbne områder dukker de op. Flest dødsfald er der i Delhi, hvor man begyndt at fælde træer i byens parker for overhovedet at have brænde nok til de mange bål.

Seneste covid-19-tal fra Indien fortæller om 323.144 ny smittede. 2.771 er døde inden for det seneste døgn.

Men passer de officielle tal?

En mand med en båre midt i mellem de brændende ligbål. I New Delhi. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere En mand med en båre midt i mellem de brændende ligbål. I New Delhi. Foto: JEWEL SAMAD

Pårørende står mellem de mange bål. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Pårørende står mellem de mange bål. Foto: JEWEL SAMAD

Myndighederne har erkendt, at der nok er et enormt mørketal i det store land med mere end 1,4 milliarder indbyggere.

BBC har beskrevet, hvordan journalister har taget opstilling uden for krematorier for at tælle de døde. Og i den forbindelse har vurderinger lydt, at det reelle antal dødsfald kan være 10 gange højere end de officielle tal.

Tag eksempelvis førnævnte krematoriet Bhadbhada Vishram Ghat, der blev nævnt i begyndelsen af denne artikel. Her blev der ifølge de ansatte kremeret 'mere end 110' personer i lørdag. Ifølge myndighedernes statistik døde dewr her 10 personer i Bhopal.

Ifølge hinduistiske ritualer skal en død person brændes inden for 24 timer.

100 Cremation platforms being build outside Sarai Kale Khan crematorium to accommodate for the rising #COVID19 death toll in Delhi. #Covid19India #COVID19outbreak @IndianExpress @ExpressImages pic.twitter.com/JUpAGSpw1e — Abhinav Saha (@abhinavsaha) April 27, 2021

BBC har ligeledes berettet om et krematorium i Surat, hvor dele af skorstenen var begyndt at smelte, fordi den havde været nnonstopi gang i lang, lang tid.

Nu kan der altså ses små bål dukke op i det fri mange steder, for at de mange døde kan blive brændt. Fotojournalisten Abhinav Saha fra Indian Express har eksempelvis dokumenteret, hvordan Sarai Kale Khan-krematoriet i Delhi er i færd med at bygge 100 nye små interimistiske pladser.

Samtidig skriver flere medier, at man mange steder må gå på kompromis med de hinduistiske ritualer, der ellers forefindes i forbindelse med kremeringen for at kunne følge med. En ligafbrænding tager fem-seks timer.

Jitender Singh Shunty fra en ffrivillighjælpeorganisation siger om situationen i hårdt ramte Delhi:

Ligene ligger kø. Foto: MONEY SHARMA Vis mere Ligene ligger kø. Foto: MONEY SHARMA

»Ingen i Delhi har nogensinde set noget lignende. Børn på fem år, 15-årige, 25-årige bliver kremeret. Nygifte bliver kremeret. Det er svært at se på,« siger han til nyhedsbureauet Reuters.

I alt døde 197.894 personer døde af covid-19 i Indien. Ifølge de officielle tal.