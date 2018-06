En af verdens mest forurenede byer, Indiens hovedstad Delhi, har standset al byggeri fredag og sendt vandvogne på gaderne i håbet om at forbedre luftkvaliteten her kort tid, før monsunen rammer.

Den er blevet gradvist ringere efter, at støvstorme har forpestet luften i dagevis.

Kvaliteten på luften i storbyen Delhi med sine 28 millioner indbyggere (2017-tal) rangerede fra 'meget usundt' til 'farlig' fredag, hvor en frisk brise strøg gennem byen.

»Vi har besluttet at sprinkle endnu mere og at stoppe for al konstruktionsarbejde indtil søndag,« sagde miljøforkæmperen Sunita Narain efter et møde med Delhis viceguvernør. Det skriver The Straits Times.

Det centrale forureningsråd siger, at vinden har blæst støv fra ørkenen i nabostaten Rajasthan ind til Delhi.

Folk, der klager over åndedrætsproblemer, flokkes ved hospitalerne i byen.

»Patienter med ingen åndedrætsproblemer klager nu også over hoste og problemer med at trække vejret,« fortæller lægen Prashant Saxena ved Max Smart Super Specialty-hospitalet.

14 af de mest forurenede byer ligger i Indien.