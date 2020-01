Indien skal have geparder igen - 70 år efter de blev udryddet i landet. I hvert fald hvis det står til den indiske højesteret.

De afrikanske geparder skal dog bringes tilbage på 'nogle specielt udvalgte lokationer', som retten slår fast.

Geparder er en truet dyreart. Der er kun 7.100 vilde geparder tilbage i verden. Langt de fleste i Afrika. Det skriver BBC.

Det var dog den asiatiske gepard, der levede vildt i Indien, men der findes i dag kun omkring 50 stk. tilbage i Iran.

Her er så en asiatisk gepard ved navn 'Koushki'. Den er fotograferet i Pardisan Park i Tehran i oktober 2017.

Mindst 200 geparder blev dræbt i Indien under kolonitiden. De fleste af gede- og fårehyrder.

Det er det eneste store dyr, der er blevet udryddet efter landet blev selvstændigt i 1947.

Vildteksperter, gepardeksperter og miljøforkæmpere fra hele verden har diskuteret om geparden skal tilbage til indisk natur. Og de er alle enige om, at meget taler for det.

Men nogle er bange for, at dyret vil komme til at leve i store, sikre åbne zoologiske haver - og ikke i friheden.

Her er nogle nyfødte geparder fotograferet sammen med deres mor i Prags Zoologiske have, den 31. juli 2017.

De har også peget på, at Indien har et noget blakket ry for at sætte dyt tilbage til friheden.

Løver er blevet sat fri i Chandraprabha-reservatet i 1950'erne i den nordlige Uttar Pradesh-stat. Men de blev alle skudt af krybskytter.

Den første gepard, der blev født i fangenskab, blev født i Indien under kejser Jahangir.

Han far, Akbar, anslog at der var 10.000 vilde geparder på hans tid. Han var regent fra 1556 til 1605.

'Malik' er en han, der er far til fire nyfødte geparder den 24 maj 2016 i Sigean i det sydlige Frankrig.

I 1900-tallet var antallet faldet til et par hundrede.