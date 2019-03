Omkring 900 millioner indere skal i april og maj vælge 543 medlemmer af parlamentet.

Indien skal til valg den 11. april.

Det meddeler valgkommissionen i New Delhi, den indiske hovedstad.

Parlamentsvalg i Indien er imidlertid ikke noget, der klares på blot én dag.

De omkring 900 millioner vælgere i det kæmpe store land med 1,25 milliarder indbyggere har næsten seks uger til at stemme.

De sidste vælgere kan stemme den 19. maj.

Valgkommissionen siger, at den venter, at alle stemmer er talt op den 23. maj.

Indiens højreorienterede premierminister, Narendra Modi, forsøger ved valget at få vælgernes opbakning til at få en anden runde som regeringschef.

Hans udfordrer er Rahul Gandhi, der kommer fra Gandhi-Nehru-dynastiet.

Modis hindunationalistiske Bharatiya Janata Parti (BJP) og Gandhis venstreorienterede Kongres-parti er de to toneangivende partier i indisk politik, hvor der i hele det kulturelt og geografisk forskellige land er flere hundrede politiske partier.

Ved valget i 2014 vandt Modis højreparti flertal, og den 68-årige premierminister skal ud i valgkamp fra en styrkeposition. Han er fortsat populær, og hans parti er en velfungerende maskine.

Meningsmålingerne siger dog, at hans popularitet måske klinger en smule af. Det er ikke givet, at hans parti kan genvinde mindst 272 pladser for at sikre absolut flertal.

Kongrespartiet begynder også at røre på sig. Partiet har stået i spidsen for Indien i mange af årene siden uafhængigheden fra Storbritannien i 1947.

I december vandt partiet tre regionalvalg i områder, der ellers har været bastioner for Modi.

I de seneste uger har Modi stivet nationalismen af i forbindelse med spændingerne i Kashmir, hvor det indiske luftvåben bombede en lejr, som ifølge Indien var base for militante separatister.

Lejren lå imidlertid i den pakistanskkontrollerede del af Kashmir, og det fik spændingerne til at stige. Et indisk fly blev skudt ned.

Nu synes situationen at være ved at komme under kontrol.

Modi har også forsøgt at slå på sin egen mere ydmyge baggrund som te-sælger.

Den 48-årige Gandhi derimod er halvt italiensk og har en privilegeret baggrund fra Indiens mest berømte familie.

