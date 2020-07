Coronasmitten spredes hastigt i Indien, mens regeringen lemper coronarestriktioner for at redde økonomien.

Indiens daglige smittetal når rekordhøjde for anden dag i træk.

Det oplyser de indiske sundhedsmyndigheder fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

For første gang siden pandemien brød ud, har de indiske myndigheder fredag registreret flere end 55.000 smittede med coronavirus på et døgn.

Det slår dermed den hidtidige rekord på over 50.000 smittede, som blev sat torsdag.

I alt er 1,64 millioner mennesker blevet testet positiv for coronavirus i Indien.

Det seneste døgn er yderligere 779 personer blevet registreret døde med coronavirus i landet. Dermed stiger det officielle dødstal til 35.747.

Mens smittetallet stiger hastigt i landet, er Indiens regering i gang med at lette landets coronarestriktioner i et forsøg på at redde den indiske økonomi.

Denne uge planlægger regeringen at åbne yoga- og træningscentre. Derudover ophæves også restriktioner på rejse mellem landets regioner - det gælder både for mennesker og varer.

De indiske sundhedsmyndigheder håber på at øge landets testkapacitet, så man fremover kan teste en million mennesker om dagen.

Hidtil har det højeste antal daglige testede været 600.000.

Ifølge The Guardian er regeringen samtidig begyndt at slå hårdt ned på kritisk dækning af landets håndtering af pandemien.

Flere end 50 journalister er blevet anholdt eller er blevet registreret for lovovertrædelser i politiets databaser. Andre melder om fysiske overgreb fra politiet.

- Den indirekte besked er, at vi ikke må stille regeringen i dårligt lys. Vi skal vende det blinde øje til de problemer, vi ser, siger journalist Om Shama til The Guardian.

Om Shama, der arbejder i det nordlige Indien, har på Facebook live-rapporteret om den sultende arbejderklasse under nedlukningen af samfundet.

Derefter er han blevet sigtet af politiet for at sprede falske informationer og for at modsætte sig politiets ordre.

/ritzau/