Ifølge eksperter er smittetal i Indien, der lider under anden bølge, formentlig langt højere end registreret.

Smittetallene i Indien fortsætter med at stige og stige, og lørdag har landet sat endnu en kedelig coronarekord.

Landet har således registreret over 400.000 nye smittetilfælde på 24 timer.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium.

Det er første gang under pandemien, at et land har mere end 400.000 nye smittede på et døgn.

Det bringer det samlede smittetal i landet op på omkring 19,1 millioner, hvilket på verdensplan kun er overgået af USA med cirka 32,3 millioner smittetilfælde.

Der er registreret yderligere 3523 coronarelaterede dødsfald i Indien det seneste døgn. Det bringer totalen for landet op på knap 212.000. Globalt er det kun overgået af USA, Brasilien og Mexico.

Mange eksperter formoder imidlertid, at både tal for døde og smittede i Indien i virkeligheden er langt højere. De peger på et utilstrækkeligt testsystem og upræcise registreringer af årsager til dødsfald som årsager.

Selv om smittetallene for Indien umiddelbart virker meget høje, hører det med til historien, at landet er blandt de mest folkerige i verden med en befolkning på knap 1,4 milliarder.

Derfor er antallet af smittede per indbyggere også fortsat lavt sammenlignet med mange andre lande.

/ritzau/AFP