Lempede restriktioner og coronavarianter menes at være nogle af årsagerne til rekordhøje smittetal i Indien.

For første gang under coronapandemien registrerede Indien mandag mere end 100.000 smittetilfælde på et enkelt døgn.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium.

Helt præcist er 103.558 personer blevet testet positive. Det betyder, at Indien i alt har registreret omkring 12,6 millioner smittetilfælde.

Det er det tredjehøjeste antal i verden efter USA og Brasilien.

Målt per indbygger er Indiens smittetal dog stadig langt under mange andre lande. 12,6 millioner tilfælde ud af Indiens indbyggertal på 1,38 milliarder svarer til godt 900 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret over 4000 tilfælde per 100.000 indbyggere. USA har over 9000 tilfælde per 100.000 indbyggere.

I Indien blev mange restriktioner lempet, da smittetallene var lave i februar.

Sammen med en relativt stor forekomst af coronavarianter menes det at være nogle af årsagerne til, at smittetallet har nået nye højder i Indien.

Indien har fundet hundredvis af tilfælde af coronavarianterne, der første gang blev fundet i Storbritannien, Sydafrika og Brasilien.

Indiens værst ramte delstat er Maharashtra, hvor millionbyen Mumbai ligger.

Den står for 57.074 af det seneste døgns smittetilfælde, og delstaten oplever, at hospitalerne er overbelastede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en tidligere embedsmand for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Subhash Salunke, kan smittetallet i delstaten stige yderligere de næste uger.

Han mener, at en vej ud af den bekymrende udvikling er at vaccinere alle voksne i hårdt ramte byer som Mumbai, Pune og Nashik.

- Hvis vi begynder på det nu, så vil vi kunne se en nedadgående tendens i slutningen af april, lyder det fra Subhash Salunke, der står for at rådgive delstaten Maharashtra om dens coronastrategi.

