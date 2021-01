Premierminister Narendra Modi vil ikke selv tage vaccinen med det samme, da sundhedsarbejdere kommer først.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har lørdag skudt et af verdens største vaccinationsprogrammer i gang.

Det sker som en del af det folkerige lands bestræbelser på at få kontrol med coronaviruspandemien.

Landet starter med to lokalt fremstillede vacciner.

Modi, som adresserede de mange indiske sundhedsarbejdere i en tale på tv, vil ikke selv tage vaccinen med det samme, eftersom Indien i første omgang prioriterer sygeplejersker og læger og andre i frontlinjen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indien, der har 1,3 milliarder indbyggere, har verdens næsthøjeste antal smittetilfælde efter USA, og regeringen har hidtil godkendt to vacciner - omend den ene fortsat mangler at gennemføre kliniske forsøg.

Regeringen stiler mod at vaccinere omkring 300 millioner mennesker inden juli.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne oplyser, at de trækker på deres erfaringer fra valg og børnevaccinationsprogrammer til den enorme opgave i det fattige land med dårlig infrastruktur og et af verdens dårligst finansierede sundhedssystemer.

Regelmæssig børnevaccination er en "meget mindre opgave" end covid-19-vaccination, der vil være "dybt udfordrende". Det siger Satyajit Rath fra Indiens Nationale Institut for Immunologi ifølge AFP.

Regeringen har klargjort titusindvis af nedkølingsværktøjer og omkring 150.000 specialuddannet medarbejdere til at forsøge at overvinde nogle af udfordringerne.

Der vil også være en høj sikkerhed omkring vaccinerne, så doser ikke ender med at blive solgt på Indiens store sorte marked for medicin.

Generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sagde fredag, at han ønsker at "se vaccinationer på vej i hvert eneste land i løbet af de næste 100 dage, således at sundhedsarbejdere og personer i høj risiko bliver beskyttet først".

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt lørdag morgen dansk tid er der registreret 152.093 coronarelaterede dødsfald i Indien under pandemien og godt 10,5 millioner smittetilfælde.

/ritzau/