Indien har registreret 90.123 nye smittede, hvilket bringer det samlede smittetal over fem millioner.

Indien har som det andet land i verden passeret fem millioner smittetilfælde med coronavirus.

Det viser tal fra landets sundhedsmyndigheder onsdag morgen dansk tid.

I løbet af de seneste 24 timer har Indien registreret yderligere 90.123 smittetilfælde.

Det er blot 11 dage siden, at Indien passerede den seneste million nye smittede, og landet har samlet 5,02 millioner tilfælde af coronavirus.

Mens det tog 167 dage, fra coronavirusset brød ud i Indien, til at landet registrerede den første million, tog det blot 21 dage for Indien at registrere den næste million.

Bare 29 dage senere blev Indien det tredje land efter Brasilien og USA til at registrere fire millioner smittede. Tidligere denne måned passerede Indien Brasilien.

Kun USA har i dag registreret flere smittetilfælde end Indien med over 6,6 millioner smittede, viser tal fra Johns Hopkins University.

Det kan dog være svært at lave sammenligninger lande imellem grundet de forskellige landes teststrategier.

Indien registrerer i øjeblikket det højeste antal af nye daglige smittetilfælde og satte global rekord i sidste uge med 97.570 nye sager på en enkelt dag.

Selv om Indien tester omkring en million mennesker dagligt, siger mange eksperter, at det ikke er nok, og det reelle antal smittede kan være langt højere.

I en rapport fra landets førende pandemikontor fremgik det i sidste uge, at op mod 6,5 millioner mennesker allerede var smittede i maj i Indien.

82.066 dødsfald i Indien er blevet relateret til coronapandemien, hvilket placerer Indien som nummer tre på listen over flest døde blandt coronapatienter. Brasilien og USA har registreret flere.

Det seneste døgn melder de indiske sundhedsmyndigheder om 1290 nye dødsfald.

Ligesom med antallet af smittede kan antallet af dødsfald også være langt højere. Mange dødsfald i Indien registreres ikke korrekt - heller ikke i normale tider.

/ritzau/AFP