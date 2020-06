Regeringen i verdens næstmest folkerige land, Indien, har taget en drastisk beslutning.

Den yderst populære app TikTok er blevet forbudt i hele landet. Det skyldes, at man frygter for landets sikkerhed.

Det har formentlig ikke været en let beslutning. Kinesisk-ejede TikTok er nemlig gigantisk i Indien. Mere end 600 millioner gange er appen blevet downloadet. Og det anslås, at over 200 millioner indere er aktive på det sociale videomedie.

Årsagen til forbuddet mod TikTok og en række andre kinesiske apps skal findes i, at den indiske regering frygter, at Kina kan benytte sig af data indsamlet via TikTok i den konflikt, som de seneste uger er eskaleret i Himalaya-grænselandet mellem de to atommagter med flere dræbte som konsekvens.

To sikher ved det Gyldne Tempel i Amritsar i det nordlige Indien hænger et skilt op, hvor det fremgår, at TikTok ikke må benyttes på stedet. Foto: NARINDER NANU Vis mere To sikher ved det Gyldne Tempel i Amritsar i det nordlige Indien hænger et skilt op, hvor det fremgår, at TikTok ikke må benyttes på stedet. Foto: NARINDER NANU

'Informations og teknologiministeriet har i betragtning af nye truslers fremkomst besluttet at blokere 59 apps, da de med den viden, vi har har, er involveret i aktiviteter, der er til skade for suveræniteten og integriteten i Indien, Indiens forsvar, statens sikkerhed og den offentlige orden,' lød det blandt andet fra de indiske myndigheder.

Kina blev ikke nævnt med et ord, men alle 59 forbudte apps er af kinesisk oprindelse og med kinesisk ejerskab.

TikTok er længe blevet kritiseret for at indsamle urimelige mængder data fra sine brugere.

Faktisk er det så voldsomt, hvad TikTok indsamler, at et par eksperter i dagens B.T. direkte advarer mod, at man har TikTok installeret.

Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

»Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Og hvis man har den, så vil jeg anbefale, at man sletter den. Facebooks brug af Cambridge Analytica ligner vand ved siden af,« siger Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Kontakt B.T. Vi vil gerne i kontakt med et par hyppige TikTok-brugere, som vil gå med til at få gennemgået, hvad appen ved om dig. Skriv til jepa@bt.dk

Han fortæller videre, at TikTok nærmest indsamler al den data, den kan.

Blandt andet oplysninger om netværk og installerede samt slettede apps.

Mængden af data, den kinesisk-ejede app indsamler er ifølge eksperten reelt så voldsom, at han ikke mener, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personer i eksempelvis ministerier eller forsvaret at have appen på sin telefon.

De 59 forbudte apps Her er den komplette liste over kinesiske apps, som Indien har forbudt. TikTok

Shareit

Kwai

UC Browser

Baidu map

Shein

Clash of Kings

DU battery saver

Helo

Likee

YouCam makeup

Mi Community

CM Browers

Virus Cleaner

APUS Browser

ROMWE

Club Factory

Newsdog

Beutry Plus

WeChat

UC News

QQ Mail

Weibo

Xender

QQ Music

QQ Newsfeed

Bigo Live

SelfieCity

Mail Master

Parallel Space

Mi Video Call Xiaomi

WeSync

ES File Explorer

Viva Video QU Video Inc

Meitu

Vigo Video

New Video Status

DU Recorder

Vault- Hide

Cache Cleaner DU App studio

DU Cleaner

DU Browser

Hago Play With New Friends

Cam Scanner

Clean Master Cheetah Mobile

Wonder Camera

Photo Wonder

QQ Player

We Meet

Sweet Selfie

Baidu Translate

Vmate

QQ International

QQ Security Center

QQ Launcher

U Video

V fly Status Video

Mobile Legends

DU Privacy

»Er man i en udsat position, arbejder med kritisk infrastruktur, i et ministerium, eller i Forsvaret, så bør man ikke have TikTok efter det, jeg har set af undersøgelserne af den,« siger Ken Friis Larsen.

B.T. spurgte sidste år om man fra Forsvarsministeriets side er opmærksom på den trussel, TikTok med sit kinesiske ejerskab potentielt kan repræsentere samt hvilke anbefalinger man har i forhold til den populære app.

Dengang lød svaret, at man ikke har en kommentar til TikTok. I stedet udtalte forsvarsminister Trine Bramsen følgende om Kina:

»Kina har avancerede kapaciteter på cyberområdet, som blandt andet kan bruges til sofistikeret cyberspionage. Vi er hele tiden opmærksomme på, hvilke digitale trusler, der kan være mod Danmark, herunder fra statslige aktører.«