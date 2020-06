Flere områder i Indien invaderes lige nu af millioner af græshopper, der kommer i enorme sværme og fortærer alt på deres vej.

Lige nu er det områder tæt på hovedstaden, New Delhi, der er hårdt ramt, men græshopperne har været forbi fem forskellige regioner i Indien. Det skriver The Times of India.

Problemet med græshopperne er ikke kun, at de tvinger folk til at være indenfor. De spiser også borgernes afgrøder. Et problem, der for inderne er meget alvorligt.

På den måde udgør de altså en reel trussel mod fødevareforsyningen og levebrødet for millioner af mennesker i Indien.

Derfor er der blevet udstedt en advarsel til New Delhis borgere, der lige nu frygter græshopperne.

Her opfordres folk til holde døre og vinduer lukket samt at have redskaber, der kan larme, klar i et forsøg på skræmme græshopperne væk.

New Delhis miljøminister, Gopal Rai, har også indkaldt til krisemøde, for at finde ud af, hvad de skal stille op med den invaderende sværm.

Flere borgere fra de invaderede områder har nemlig givet udtryk for decideret frygt overfor græshopperne.