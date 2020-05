Alle ansatte i Indien skal lade deres placering spore af regeringen for at hjælpe med at opspore smittekæder.

Den indiske regering har besluttet, at alle ansatte - både private og offentlige - skal installere en ny app og lade sig spore under coronakrisen.

Appen hedder Aarogya Setu, der kan oversættes til Sundhedsbro, og blev lanceret i april. Den indeholder et bluetooth- og gps-system, der kan holde øje med, hvor folk befinder sig.

Systemet er udviklet af Indiens nationale informationscenter.

Den nye app kan blandt andet bruges til at opspore smittekæder, hvis en person bliver testet positiv for coronavirus.

- Brugen af Aarogya Setu bliver gjort obligatorisk for alle ansatte - både private og offentlige, lød det sent fredag fra Indiens indenrigsministerium.

Det bliver lederne rundt om på de indiske virksomheder og organisationers ansvar at sørge for, at de ansatte har downloadet appen.

Ifølge Indiens teknologiministerium skal mindst 200 millioner personer bruge appen, før den er effektiv. Der bor over 1,3 milliarder mennesker i Indien.

Indtil videre er appen blevet downloadet 50 millioner gange til Android-smartphones, der er de mest udbredte i Indien.

Indiens regering har understreget, at ens privatliv ikke bliver krænket af appen, og at al dataindsamling bliver foretaget anonymt.

Indien har hidtil bekræftet knap 40.000 tilfælde af coronasmitte.

Over 1200 smittede personer er indtil videre bekræftet døde i det folkerige land, hvilket svarer til cirka 0,1 dødsfald per 100.000 indbyggere. Det tal er langt lavere end i en lang række øvrige lande.

Til sammenligning har Danmark 7,9 dødsfald på 100.000 indbyggere.

Indien forlængede fredag en skrap national nedlukning af samfundet under det igangværende udbrud af coronavirus.

Tiltaget blev indført 25. marts og er blevet forlænget yderligere to uger.

Det har ført til "betydelige fremskridt" i inddæmningen af smitte, lyder det fra det indiske indenrigsministerium.

/ritzau/Reuters