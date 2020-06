Vi er ikke alene. Der er mange, der har det ligesom os. I Indien er mediebranchens printudgaver ved af dø ud, ligesom de lider under coronavirussen i resten af verden.

De indiske dagblade, som indtil for blot nogle måneder siden så ud til at trodse den globale udvikling, bukker nu under for vægten af coronavirussen. Den har faktisk taget livet af nogle udgivelser og kritisk såret andre.

Nyheder på skrift har været et must for landet med 1,3 milliarder indbyggere.

Men som et resultat af landets nedlukning den 25. marts var det pludseligt umuligt at trykke aviserne.

Denne mand læser nyhederne i en avis i New Delhi. Foto: JEWEL SAMAD

Buddene, som kom med avisen til kunderne, blev jaget væk, fordi mange troede, at de bragte smitten med sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Og værst af alt: Annoncørerne flygtede. Nogle siger, at omsætningen flere steder er faldt med to tredjedele.

Hundredvis af journalister mistede jobbet, ligesom der sågar er blevet uddelt mad til trængende journalister i Mumbai.

»Indien har modstået det digitale pres i lang tid, og nu er nogle aviser lukket. Nogle af de store nationale aviser må undre sig over, hvordan de får læserne tilbage,« fortæller en redaktør til AFP.

På dette foto, der er taget den 8. juni 2020, er der fødevarepakker på gulvet i Mumbais presseklub, beregnet til de journalister, der har mistet deres job under coronavirus pandemien. Foto: PUNIT PARANJPE

N Ram, direktør for publicistgruppen bag The Hindu og andre regionale aviser, siger, at det hele er blevet særligt kritisk, da annoncemarkedet er 'kollapset'.

Gruppen forventer at tabe millioner af dollar.

»Vi aner ikke, om annoncemarkedet vil komme sig,« siger han ifølge Channel News Asia til AFP.

De indiske aviser har tabt mellem 75 og 85 procent af annoncemængden i marts og april. Det oplyser World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA).

En meget træt sælger af aviser ved sin stand i Hyderabad. Foto: NOAH SEELAM

I Indien investerer aviserne nu også mange penge i nyheder på de digitale platforme, men annoncørerne kan ikke hamle op med, hvad de brugte på papirudgaverne.

Konsulenterne fra KMPG forudså før pandemien, at annoncemængden ville være stabil i en årrække.

»Men der er alt sammen ændret,« siger en redaktør, der vil være anonym, til Channel News Asia:

»Det er kun de, der er over 35, som læser aviserne. Og selv de har været nødt til at få deres nyheder fra de digitale medier og tv i mere end to måneder.«