Indiens landsomfattende corona-nedlukning af landet, som omfatter 1,3 milliard mennesker, bliver forlænget frem til 3. maj. Det meddeler premierminister Narendra Modi tirsdag.

Beslutningen står fast, selv om millioner af fattige fra landets store underklasse har mistet job og indkomster uden at få nogen støtte eller hjælp fra regeringen.

- Set fra en økonomisk synsvinkel, så har vi betalt en høj pris. Men i Indien har menneskeliv langt størst værdi, siger Modi.

Premierministeren fastslår samtidig, at udviklingen i de seneste dage har bekræftet, at den anlagte kurs er den rigtige.

Indiens lukkede samfundet ned for tre uger den 25. marts. Denne periode er nu forlænget med næsten yderligere tre uger.

Modi har dog bebudet visse lempelser af de indførte restriktioner i områder uden sygdomstilfælde. Der vil også blive indført nye retningslinjer for industri og landbrug.

Den indiske regering står ligesom mange andre af verdens regeringer i et dilemma, hvor det skal undgå enorme økonomiske tab - uden at der sker en eksplosion i antallet af Covid-19-tilfælde.

Officielle tal tyder på, at landene i Sydasien indtil nu er kommet gennem krisen uden store stigninger i antallet af smittede. I Indien menes omkring 10.000 at være blevet smittet. Der er registreret 339 corona-relaterede dødsfald.

Nogle eksperter fremfører dog, at det virkelige tal for virussygdommen er langt højere, og at myndighederne ikke har overblik, da der ikke er gennemført tilstrækkeligt med test.

Nogle har udtryk dyb bekymring over for risikoen for eksplosive stigninger i antallet af corona-tilfælde i indiske storbyer, som er blandt de tættest befolkede i verden.

Krisen har medført, at millioner af daglejere har mistet deres job. Hundredtusinder er søgt tilbage til deres landsbyer - ofte ved at være gået hundredvis af kilometer.

Nogle er døde på vejen hjem, mens andre er blevet jaget væk af lokale indbyggere. Et videoklip, som har vakt stor opsigt på sociale medier, viser migranter, som bliver angrebet med kemikalier i deres tidligere hjemby.

I bestræbelser på at hjælpe de mest udsatte har myndighederne i New Delhi sørget for hundredtusinder af gratis måltider.

/ritzau/AFP