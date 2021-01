Indiens leder takker alle "coronakrigere" efter godkendelse af vacciner fra AstraZeneca og lokalt selskab.

Indiens lægemiddelstyrelse har givet den endelige godkendelse til nødbrug af to vacciner mod covid19. Det oplyser styrelsen søndag ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Godkendelserne omfatter en vaccine udviklet af medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford Universitet samt en vaccine fra det lokale medicinalselskab Bharat Biotech.

Med godkendelsen ventes en af verdens største vaccinationskampagner at blive skudt i gang i løbet af de kommende dage i landet med 1,3 milliarder indbyggere, skriver AFP.

Vaccinen fra AstraZeneca skal produceres lokalt af Serum Institute of India, der er verdens største producent af vacciner. Seruminstituttet har oplyst, at det laver mellem 50 og 60 millioner doser om måneden.

Indiens premierminister, Narendra Modi, betegner i et tweet godkendelserne som "et afgørende vendepunkt", der vil styrke kampen mod virusset og føre til "en sundere og coronafri nation".

- Tillykke til vores hårdtarbejdende forskere, skriver han.

I et andet tweet udtrykker Modi taknemmelighed over for læger, sundhedspersonale, politi og "alle coronakrigere for deres fremragende indsats".

I faktiske tal er Indien det næstmest plagede land af virusset med over 10,3 millioner smittetilfælde. Det overgås kun af USA.

Indien har desuden haft næsten 150.000 dødsfald. Kun USA med godt 350.000 og Brasilien med cirka 195.000 har registreret flere dødsfald.

Vaccinen fra Oxford Universitet og AstraZeneca blev onsdag godkendt til nødbrug i Storbritannien.

En nødgodkendelse er ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mindre grundig end en betinget godkendelse, som er det, EU arbejder på.

AstraZeneca forventer fra midten af januar at kunne levere to millioner doser coronavaccine om ugen i Storbritannien. Det skrev The Times fredag.

Flere andre lande står også klar til at godkende den.

/ritzau/