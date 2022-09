Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dårlig monsun og ny told.

Indien har indført forbud mod eksport af knust ris, som er fragmenter af riskorn, knækket i marken, under tørring, under transport eller under formaling, som særligt sendes til Afrika.

Derudover har man indført en told på 20 procent på eksport af forskellige ristyper, da verdens største eksportør af ris forsøger at øge forsyningerne og sætte lokale priser i bero efter en monsun under det gennemsnitlige nedbør, som begrænsede muligheden for beplantning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indien eksporterer ris til mere end 150 lande, og enhver reduktion i dets forsendelser vil øge presset opad på fødevarepriserne, som allerede er stigende på grund af tørke, hedebølger og Ruslands invasion af Ukraine.

Den nye told vil sandsynligvis afskrække købere fra at foretage indkøb fra Indien og få dem til at skifte til rivalerne Thailand og Vietnam, som har kæmpet for at øge forsendelserne og hæve priserne.

Regeringen har dog undtaget parboiled og basmatiris fra eksporttolden, som trådte i kraft 9. september.

Afgiften vil påvirke hvide og brune ris, som tegner sig for mere end 60 procent af Indiens eksport. Indien står for mere end 40 procent af de globale risforsendelser. Prisstigningerne vil primært ramme afrikanske lande som Nigeria, Benin og Cameroun, der er storimportører af indiske ris.