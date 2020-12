USA's kommende leder, Joe Biden, vil have demokraten Deb Haaland til at lede departement med 70.000 ansatte.

USA's kommende præsident, Joe Biden, vil nominere det demokratiske kongresmedlem Deb Haaland til posten som indenrigsminister i hans administration, skriver The Washington Post torsdag.

Haaland, som har været medlem af Repræsentanternes Hus fra New Mexico siden 2019, bliver den første indfødte amerikaner, som skal lede departementet. Hun får også politisk bemyndigelse over de 578 føderale reservater i de forskellige delstater.

Den 60-årige Haaland, der tilhører Laguna Pueblo-folket, er nu kørt i position til at lede departementet med over 70.000 ansatte.

Biden har bebudet, at hans administration bliver den mest mangfoldigt sammensatte i USA's historie.

I Kongressen har Haaland haft særlig fokus på at forbedre vilkårene for de stammesamfund, der lever i reservaterne - navnligt i forbindelse med coronaviruspandemien, som har ramte indfødte amerikanske familier uforholdsmæssigt hårdt.

Nyhedsbureauet Reuters skriver samtidig, at Biden vil have Michael Regan, som er North Carolinas ledende politiker på miljøområdet, til at lede USA's agentur for miljøbeskyttelse (EPA).

Reuters citerer flere kilder tæt på Biden-lejren for oplysningerne. Hvis han bekræftes i Senatet bliver Regan den første sorte leder af EPA, og han ville blive en nøgleperson for Bidens bestræbelser på at få ændret USA's politiske kurs i forbindelse med klimaforandringer.

/ritzau/Reuters