»Jeg ved ikke, hvad de vil gøre med mig. Jeg vil bare væk herfra og leve et frit liv,« siger prinsesse Latifa i en indtil nu hemmeligholdt video. Datteren af eneherskeren i Dubai er i to år blevet holdt fanget i isolation af sin far.

Historien om prinsesse Latifas indespærring lyder i alt sit drama som en dårlig Hollywood-film. Hun kunne ikke affinde sig med det kvindeundertrykkende liv i Emiraterne, hvor en kvinde skal adlyde sin mand.

I 2018 flygtede hun fra Dubai på jetski og blev samlet op af en båd, der siden blev stormet af indiske soldater, som efter et håndgemæng bedøvede og bandt prinsesse Latifa, før de bragte hende tilbage til Dubai.

»Jeg tilbragte tre måneder i fængsel, før jeg blev anbragt i dette hus. Jeg kan ikke selv åbne vinduerne, der er fem politimænd udenfor og to kvindelige indenfor,« siger prinsesse Latifa i en video optaget på hendes toilet.

Sheikhen med sin daværende kone prinsesse Haya i 2017

Hun har nu efter eget udsagn tilbragt to år i isolation og uden kontakt med omverdenen.

»Jeg ved ikke, hvornår jeg bliver løsladt. Hver eneste dag frygter jeg for min sikkerhed, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at overleve dette,« siger hun i videoen.

Hendes far, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, er Dubais enehersker og vicepræsident i De Arabiske Emirater. Han er en uhyre magtfuld mand.

Han tilskrives en stor del af æren for Dubais forvandling til en by, der betjener det globale jetset. Han står blandt andet bag konstruktionen af verdens højeste bygning, Burj Khalifa, Dubais kunstige øer og lanceringen af flyselskabet Emirates Airlines.

Men han er også en nådesløs enehersker, der ikke tåler modsigelse. I 2020 blev han ved Londons højesteret dømt for både at have bestilt og iscenesat kidnapningen af prinsesse Latifa og for kidnapningen af prinsesse Samsa, et andet af hans 30 børn. Hun blev kidnappet foran en pub i Cambridgeshire og ført tilbage til Dubai.

Sheiken blev også dømt for at have terroriseret sin sjette kone, prinsesse Haya, der flygtede til London med parrets to børn og siger, at hun forsat frygter for deres sikkerhed.

Historien om prinsesse Latifas skæbne vises på BBC onsdag aften, men allerede nu har videoklippene affødt skarpe internationale reaktioner.

»Jeg er bekymret over det jeg har set. Jeg noterer mig, at FNs menneskerettighedskommissær vil følge op på de seneste vidnesbyrd. Jeg har tænkt mig at gøre det samme over for Emiraterne,« siger Storbritanniens udenrigsminister, Jeremy Raab, til Sky News.

Eneherskeren af Dubai med nogle af sine dørte ved en polokamp. Prinsesse Latifa er nr tre fra venstre

Men FNs tidligere menneskerettighedskommissær Mary Robinson poserede efter kidnapningen i 2018 med prinsesse Latifa på et billede, der dengang gik verden rundt. Nu siger FNs tidligere menneskeretighedskommisær, at hun blev narret:

»Latifas familie narrede mig til at få taget et fælles foto. Dengang sagde jeg ja til det, fordi jeg ville bruge billedet som bevis på, at Latifa stadig var i live. Jeg vidste ikke, at familien ville offentliggøre det,« siger Mary Robinson til BBC. Hun opfordrer nu til en grundig undersøgelse.

Prinsesse Latifas kranke skæbne demonstrerer ifølge en dansk ekspert Vestens dilemma over for De Arabiske Emirater og lignende autokratiske stater:

»Der er to virkeligheder i Emiraterne. Det, der foregår uden for murerne, når vi som turister besøger strandende, de kunstige øer og luksusbutikkerne eller handler med Emiraterne som forretningsfolk. Og så virkeligheden inden for murerne. Derinde er det sheikernes verden, og der har vi ikke adgang. Her foregår ting, som vi med vores liberale verdenssyn vil have meget svært ved at acceptere. Vi hører bare ikke så meget om det,« siger Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved DIIS, til B.T.

Amnesty International skriver på sin hjemmeside, at de emiratiske myndigheder fortsætter med at beskytte mænd, der begår overgreb på kvinder, selvom Emiraterne fremstår som en af de mere progressive golfstater. En mand har fortsat ret til at straffe sin kone, og kvinder skal adlyde deres ægtemænd.

Lars Erslev Andersen mener ikke, at prinsesse Latifas eksempel er enestående, og peger på udbredt kvindeundertrykkelse i hele regionen. Det er udtryk for et væsentligt anderledes værdiset end vores eget, siger han. Noget lignende gælder en for os uacceptabel behandling af gæstearbejdere.

»Det var jo oppe i den danske presse i forbindelse med, at danske fodboldklubber tog på vintertræning i Dubai, hvor de behandler deres gæstearbejdere rigtig skidt. Dengang førte det til, at flere store danske fodboldklubber valgte at aflyse turen. Så en protest mod tingenes tilstand kan godt have en vis effekt. Udenrigsminister Jeppe Kofod siger jo, at hans udenrigspolitiske strategi er værdibaseret. Han kunne godt i denne anledning indkalde Emiraternes ambassadør i Danmark til en alvorlig samtale,« siger Lars Erslev Andersen.

B.T. har prøvet at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Men han er på vinterferie.

En opsigtsvækkende sag om en "forsvunden" arabisk" prinsesse skal nu tages op i FN-regi.

BBC skriver, at efter mediet har offentliggjort adskillige optagelser, som stammer fra prinsesse Latifa, FN går nu ind i sagen. Organisationens højkommissariat for menneskerettigheder vil derfor udspørge De Forenede Arabiske Emirater om prinsessen.