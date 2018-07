Hele Thailand følger redningsaktionen. Kongen har udtrykt glæde og lettelse over, at drengene er fundet.

Bangkok. 12 fodbolddrenge og deres træner, der på 14. døgn er fanget i en klippehule i det nordlige Thailand, har haft en samlende effekt på hele den thailandske befolkning.

Noget som hverken den demokratiske valgte premierministre eller militærkuppende juntaledere har været i stand til at opnå.

Hele befolkningen på tværs af massive indkomstforskelle og stærkt divergerende politiske tilhørsforhold følger udviklingen i redningsaktionen i Chiang Rai-provinsen med tilbageholdt åndedræt.

Drengenes skæbne tiltrækker sig større interesse end de stærkt populære tv-sæbeoperaer.

Dramaet har vist sig at overhale fantasien med syvmilestøvler på.

Efter ti dages eftersøgning fandt britiske dykkere de indespærrede omkring fire kilometer inde i Tham Luang-grotten.

Her havde de søgt tilflugt efter at være fanget af oversvømmelser oven på kraftig monsunregn.

Thailands kong, Maha Vajiralong, har helt usædvanligt kommenteret redningsaktionen. Han har udtrykt glæde og lettelse over, at de 12 drenge og deres fodboldtræner blev fundet samt bedt til, at drengene bliver bragt ud så hurtigt som muligt.

Og når kongen taler, lyttes der.

Men redningsaktionen har vist sig langt mere vanskelig, end det var håbet. Vandmasserne gør det umådeligt svært at få de indespærrede ud.

Premierminister og juntaleder, general Prayut Chan-o-cha, har ikke været sen til at drage fordel af pr-værdien ved at vise sig ved klippehulen. Her har han nikket venligt og alvorligt til de mange - både militære og civile redningsfolk, der forsøger at redde de indespærrede drenge ud.

Juntageneralen, der kuppede den demokratisk valgte rødskjorteregering med først Tanksin Sinawatra og siden hans søster, Yingluck Shinawatra, ved roret, står midt i et forsøg på at promovere sig som troværdig politiker og premierministerkandidat, når og hvis de lovede - og talrige gange udskudte - demokratiske valg gennemføres til næste år.

Den allestedsnærværende politikommissær, Police Major General Surachet Hakpal, har også været at finde i Chiang Rai-provinsen, hvor grotten ligger.

Chiang Rai-provinsens guvernør, Narongsak Osottanakorn, der har stået i spidsen for redningsaktionen, er i modsætning til både juntaleder og politikommissær blevet stærkt populær af sin indsat i redningsarbejdet.

Men det kommer ham ikke til gode. Han bliver, når operationen er overstået, forflyttet til den mindre betydningsfulde guvernørpost i provinsen Phayao.

/ritzau/