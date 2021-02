I en telefonsamtale bad Donald Trump Georgias indenrigsminister om at "finde" flere valgstemmer i hans favør.

Georgias indenrigsministers kontor har mandag indledt en efterforskning af tidligere præsident Donald Trumps forsøg på at påvirke delstatens resultater fra valget i november.

Georgias indenrigsminister, republikaneren Brad Raffensperger, har stået over for et stigende pres for at indlede en undersøgelse i kølvandet på en meget omtalt telefonsamtale med præsidenten 2. januar.

I lydoptagelsen kan man høre Trump bede Raffensperger om at "finde" flere stemmer i den daværende præsidents favør.

- Indenrigsministerens kontor undersøger klager, som det har modtaget, siger Walter Jones, der er talsmand for Raffenspergers kontor.

Han tilføjer, at der er tale om en "administrativ efterforskning", som har til opgave at "finde fakta".

- Andre juridiske skridt overlades til rigsadvokaten, siger han.

Ifølge Walter Jones er det en klage fra en juraprofessor på George Washington University, der har givet anledning til undersøgelsen.

Juraprofessoren, John Banzhaf, fortæller, at han tidligere mandag indgav en klage og anmodede om en undersøgelse af Trumps mulige valgindblanding. Det var Banzhafs fjerde klage til embedsmænd i Georgia siden opkaldet 2. januar.

Jason Miller, som er rådgiver for Trump, afviser, at telefonopkaldet var upassende.

- Der var intet upassende eller forkert ved et planlagt opkald mellem Trump, indenrigsminister Raffensperger og advokater på begge sider. Hvis Raffensperger ikke ønskede at modtage et opkald om valget, skulle han ikke have stillet op til posten som indenrigsminister, siger Jason Miller.

Juridiske eksperter vurderer, at Trump med sit opkald kan have overtrådt mindst tre af Georgias valglove: en sammensværgelse om at begå valgsvindel, en kriminel henvendelse om at begå valgsvindel og forsætlig indblanding i udførelsen af valgopgaver.

Overtrædelser af disse love kan straffes med bøder eller fængsel.

Demokraten Joe Biden fik 11.779 flere stemmer end Donald Trump i Georgia.

/ritzau/Reuters