Natten til torsdag skal vi være vidne til lidt af et brag. For første gang inden det amerikanske præsidentvalg i 2024 ramler de håbefulde republikanske kandidater sammen.

Men manden i centrum, Donald Trump, vil formentlig slet ikke deltage. Og det kan vise sig at være et ganske smart træk af den tidligere præsident.

Den republikanske præsidentdebat kan følges natten til torsdag her hos B.T. Vi liveblogger natten igennem.



Det er klokken 03.00-05.00 dansk tid i Milwaukee, Wisconsin, de otte mest prominente af de republikanske præsidentkandidater tørner sammen.

Eller næsten.

For der kommer efter alt at dømme til at mangle den vigtigste: Den tidligere præsident og storfavorit til at blive partiets endelige kandidat, Donald Trump.

I stedet har Trump meldt ud, at han samtidig med debatten finder sted vil lave et interview med den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson.

»Det er fuldt forståeligt, at Trump ikke deltager i debatten. Han har intet at vinde,« siger chefredaktør på Kongressen.com, Anders Agner.

»Hvis han mødte op, så ville alle de andre bruge deres tid på at angribe ham. Det ville være spil til ét mål hele aftenen,« siger den danske USA-ekspert videre.

»Det er godt set og smart af Trump,« uddyber han.

Det efterlader nattens debat til de otte andre kandidater, som er nærmest Trump i meningsmålingerne.

Men selvom de otte er dem, der er tættest på, så er de alle milevidt fra den tidligere præsident.

De mest velkendte navne tæller den tidligere vicepræsident under Trump, Mike Pence, Floridas guvernør, Ron DeSantis, tidligere FN-ambassadør under Trump Nikki Haley, den selvskabte biotechmilliardær Vivek Ramaswamy og den tidligere tætte Trump-allierede og forhenværende guvernør i delstaten New Jersey Chris Christie.

Og lige nu er det en kamp om at blive førsteudfordreren til Trump.

Det har længe lignet, at det skulle være Ron DeSantis. Men hans kampagne har været ude i noget, der minder om et regulært kollaps.

»Hvem kan tænkes at være det bedste bud på et alternativ til Trump? Det kan nattens debat hjælpe med at koge ned. Ron DeSantis har ryggen mod muren. Hans 2023 har været et langt fald mod bunden. Men kan han brage igennem i debatten, så kan han have en chance,« siger Anders Agner.

»Får DeSantis derimod en halvlunken debat, så skal han til at tænke kreativt,« siger han.

Det har været ude i nogle amerikanske medier, at en række topdonerer inden for det republikanske parti er begyndt at se sig om efter andre personer, der kan stilles op mod Trump.

Og det skyldes, at der er ved at være en desperation i visse republikanske kredse.

»Det er et udtryk for, at nogle i partiet ikke tror, at Trump kan vinde over Biden i 2024. Ender Trump med nomineringen – som alt tyder på – så frygter de, at det er en foræring af præsidentposten til demokraterne og Biden,« forklarer Anders Agner.

»De ser valget i '24, som et, de ikke behøver at tabe. Men de tror det, de gør, hvis det er Trump, som er kandidaten.«

