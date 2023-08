De er vendt hjem til stort set ingenting.

Det eneste, de har tilbage, er deres skæbnefortællinger.

Indbyggerne fra Mauri og Hawaii-øerne er forståeligt nok i chok efter de kæmpe skovbrande, der indtil videre har kostet mindst 80 mennesker livet.

Antallet af døde bekræftes af de lokale myndigheder på Maui ifølge nyhedsbureauet AFP.

Alt er væk i landsbyen Lahaina på Hawaii, hvor skovbrande indtil videre har kostet 80 mennesker livet. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Alt er væk i landsbyen Lahaina på Hawaii, hvor skovbrande indtil videre har kostet 80 mennesker livet. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Til CNN fortæller Bryan Aguiran, der bor i landsbyen Lahaina:

»Det her var dommedag. Det ligner en krigszone. Det mindede om det afsnit fra 'The Simpsons', hvor drager flyver hen over husene og blæser med ild.«

Hans hjem er nu blot en ruin.

»Alt i Lahaina er fuldstændig væk. Alle jeg kender og elsker, alle jeg er i familie med, og mine venner og kolleger er nu alle sammen hjemløse,« siger han.

En anden beboer, Dustin Kaleiopu, husker stadig skovbrandene på øen i 2018. Men denne gang er det helt anderledes.

Dengang bankede brandvæsenet på hans dør for at advare om ilden, der nærmede sig.

»Men denne gang var der ingenting. Intet varsel overhovedet,« siger han.

Ifølge Ritzau har den amerikanske delstats Hawaii øverste anklager nu åbnet en undersøgelse af myndighedernes håndtering af de skovbrande, som har kostet mindst 67 mennesker livet på øen Maui.

Ilden var fuldstændig ude af kontrol i landsbyen Lahaina på Hawaii, hvor flere nu fortæller deres skæbnehistorier. De har mistet alt. Foto: Zeke Kalua/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ilden var fuldstændig ude af kontrol i landsbyen Lahaina på Hawaii, hvor flere nu fortæller deres skæbnehistorier. De har mistet alt. Foto: Zeke Kalua/AFP/Ritzau Scanpix

Det fremgår af en udtalelse fra rigsadvokat Anne Lopez' kontor.

'Rigsadvokatens departement vil iværksætte en omfattende undersøgelse af den kritiske beslutningstagning og de gældende politikker op til, under og efter skovbrandene på Maui og Hawaii-øerne denne uge,' står der i udtalelsen.

Det er foreløbig uklart, hvorfor det ikke lykkedes at evakuere de borgere, der ikke nåede væk fra skovbrandene i tide, og som mistede livet.

I et dyrereservat i området fik lederen Teri Lawrence meget travlt, da flammerne ankom.

»Jeg er dækket af sod og stadig iført det tøj jeg havde på, da det brændte på dagen. Det er alt, hvad jeg har. Jeg boede på øen i 32 år, men nu føles det som om, at jeg aldrig er blevet født. Jeg har ingenting,« fortæller hun.

Flere dyr måtte efterlades i flammerne.

»Vi måtte lade dem stege ihjel. Mit hjerte er helt ødelagt over den frygt, som de må have mærket,« siger hun.

Lægen Reza Danesh blev kaldt ud til branden i Lahaina.

»Jeg var ikke klar over, hvad jeg gik ind til. Det mindede mig lidt om billederne fra New York under pandemien, da det var en spøgelsesby.«

Han og staben gik straks i gang med at behandle folk med luftvejsproblemer og øjenskader.

Og så er der de alle de usynlige sår, som de overlevende fra katastrofen formentligt vil bære rundt på resten af livet.