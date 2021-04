De mange, mange billeder viser det tydeligt.

Gader flyder med kasserede møbler, iturevene beklædningsgenstande, endda smadrede biler, madrester og emballage i alle afskygninger. Kort sagt: Affald.

Utilfredse indbyggere i Paris har i de seneste dage brugt sociale medier til at vise et noget andet billede frem af den franske hovedstad end det sædvanlige turistglansbillede. Det er kommet til udtryk under hashtagget 'SaccageParis', som kan oversættes til noget a la 'massakren på Paris'.

Vreden er ikke mindst rettet mod borgmester Anne Hidalgo, som får skylden for, at 'Lysets by' mange steder flyder i skrald og efter manges mening er forvandlet til en losseplads.

Som bevis er der blevet lagt billeder frem af ikke kun de mange former for affald, men også af ødelagte offentlige anlæg eller overfyldte, utømte offentlige skraldspande:

'Det er kun blevet værre og værre med årene,' som en bruger på Twitter skriver.

'Skam dig, Hidalgo,' lyder det fra en anden.

Politiske modstandere har benyttet lejligheden til at angribe den socialistiske borgmester, der har haft jobbet siden 2014. Både på lokalt niveau, mens også på landsplan.

'De tusindvis af billeder, der bliver delt med hashtagget 'SaccageParis', knuser hjertet hos alle dem, der elsker Paris,' lyder det eksempelvis fra Marine Le Pen, leder af højreorienterede parti Front National:

'Bravo til de oprørske indbyggere i Paris. Hidalgo-teamets ødelæggelse af vores smukke hovedstad er en national skamplet, som ingen bør være ligeglad med.'.

'SaccageParis'-budskabet er skam blevet bemærket i bystyret.

Fra byens officielle Twitter er der kommet en reaktion, hvor det lyder, at 'byen Paris er offer for en smædekampagne'. Det lyder videre fra kommunal side, at mange af billederne er 'gamle' eller taget, inden de 2.500 renovationsarbejdere i byen har været forbi de pågældende steder. Der kommer dog også en lille indrømmelse.

'Paris har som mange andre franske byer udfordringer med vedligeholdelsen af det offentlige rum. Renovationsarbejderne er i øjeblikket nede med 10 procent på grund af covid-19. Det kan forårsage forsinkelser,' lyder det.

Se flere billeder fra 'SaccageParis' herunder:

