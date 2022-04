Advarsel: Vi advarer om, at både billeder og beskrivelserne i denne artikel er voldsomme. B.T. har valgt at bringe dem, fordi de desværre viser, hvor grusom en krig der netop nu udkæmpes i Ukraine.

Skuddet ramte ham i siden af kroppen, men kuglen voldte ikke stor skade. Med andre ord: Han døde ikke.

Så Vanja Skyba blev liggende. Vanja Skyba spillede død.

Lige indtil han ikke længere kunne høre de russiske stemmer, hvorefter han rejste sig og hurtigt sprang over et hegn. Og slap væk i live.

Tetjana Nedasjkivska har mistet sin mand. Mød hende længere nede i artiklen. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Tetjana Nedasjkivska har mistet sin mand. Mød hende længere nede i artiklen. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Tilbage på cementunderlaget lå ligene af de seks-syv andre ukrainere, der ifølge Vanja Skyba alle blev skudt og henrettet i Butja den dag i marts.

»De spurgte, hvad de skulle stille op med os. De fik svaret, at de skulle gøre det af med os – men på afstand af basen,« som han erindrer, at ordvekslingen lød kort forinden blandt de russisktalende soldater.

Forud var de alle blevet »tæsket og tortureret«.

Men Vanja Skyba blev altså en af de heldige indbyggere i den ukrainske by Butja, hvorfra de grusomme historier om afstumpede drab på civile er væltet ud, efter at de russiske besættelsestropper har forladt området.

Endnu et offer bæres ud fra en skole i Butja. Foto: RONALDO SCHEMIDT Vis mere Endnu et offer bæres ud fra en skole i Butja. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Butja er blevet de overlevendes by. De efterladtes by.

Officielle meldinger siger, at mere end 300 borgere indtil videre er fundet dræbt, men det fulde omfang af tragedien står endnu uklart.

Der findes stadig døde, der i dagevis eller ugevis har ligget på veje, på fortove, i kældre, i brønde, i lejligheder og i huse. Familiemedlemmer, naboer og venner.

Serhij Lahovskyj finder sin mangeårige og bedste ven tirsdag i denne uge.

Serhij Lahovskyj med sin bedste ven. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Serhij Lahovskyj med sin bedste ven. Foto: ZOHRA BENSEMRA

I en trappeopgang i et lejlighedskompleks ligger Igor Litvinenko, og en journalist fra nyhedsbureauet Reuters er til stede og beskriver, hvordan den afdøde ser ud til at være blevet skudt gennem munden og har tydelige røde striber hen over kroppen som tegn på slag.

»Hvorfor har de dyr skudt ham?« som en grædende Serhij Lahovskyj udbryder:

»På klos hold: Hvad skal det til for? Det her er ikke Rusland, det er et monster.«

Efterfølgende bliver liget af Igor Litvinenko båret væk i et stort tæppe, der har været lagt over ham ude på gaden.

Liget af Igor Litvinenko bliver båret bort og begravet. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Liget af Igor Litvinenko bliver båret bort og begravet. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Han bliver begravet i en nærliggende grøft, hvor en lille forsamling pakker ham ind i tæppet og smider først nogle brædder og siden jord over den interimistiske kiste.

Også Tetjana Nedasjkivska har måttet holde en begravelse.

Hun oplevede, at hendes mand blev taget med af de russiske soldater, hvorefter han var forsvundet i dagevis.

Den ukrainske kvinde fandt ham til sidst i kælderen til et bygningskompleks, hvor der blev fundet to døde kroppe ved siden af hinanden.

Tetjana Nedasjkivska foran sin mands grav. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Tetjana Nedasjkivska foran sin mands grav. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Tetjana Nedasjkivska kunne kende skoene og bukserne på den ene af dem.

»Han så mishandlet ud, hans krop var helt kold. De rullede ham om på siden, og han var blevet skudt i hovedet, mishandlet og tortureret,« siger hun.

Hun har begravet ham på et lille stykke græs foran den bygning, som parret sammen boede i, indtil de russiske styrker trillede ind i byen nordvest for Kyiv for over en måned siden.

Et andet sted i byen har Vasyl, der ikke optræder med efternavn, i dagevis under den russiske belejring kunnet se sin mangeårige ven ligge død på vejen uden for sit hus. Skudt. Død.

Vasyl foran sit hus. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Vasyl foran sit hus. Foto: ZOHRA BENSEMRA

»Røvhuller,« som han grædende udbryder:

»Vi har siddet i kælderen i to uger. Vi havde mad, men ingen elektricitet og ingen varme. Vi holdt vandet over stearinlys for at varme det op, og vi sov i filtsko.«

Undersøgelser skal nu fastslå om det, der umiddelbart ligner koldblodige drab på civile, er deciderede krigsforbrydelser. Rusland har dog flere gange i de seneste dage afvist at have begået krigsforbrydelser, mens udenrigsminister Sergej Lavrov eksempelvis har kaldt det for »hysteri«.

»Men det er jo desværre noget, som vi ser i de fleste krige,« som Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet udtrykker det.

En skarpt bevogtet ukrainsk præsident, Volodymyr Zelenskyj, har besøgt Butja. Foto: MARKO DJURICA Vis mere En skarpt bevogtet ukrainsk præsident, Volodymyr Zelenskyj, har besøgt Butja. Foto: MARKO DJURICA

Han har et bud på, hvorfor det er endt så grumt, som billederne og beretningerne fra Butja vidner om.

Det begynder allerede hjemme i Rusland, hvor en »bassementalitet« gør, at førsteårsværnepligtige bliver mobbet og tromlet af andetsårsværnepligtige, der igen bliver udsat for det samme af de ældste.

»Det skaber jo en mentalitet, hvor man allerede er en smule forrået, når man bliver sluppet løs på slagmarken. Her er soldaterne så blevet revet ud af deres hverdag, de er væk fra far og mor og befinder sig pludselig i en krig, hvor de ser kammerater blive skudt. Så begynder det moralske kompas at vakle,« siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der er militær forsker i krigens love:

»I det hele taget har russiske soldater et rygte om brutalitet og en nærmest konsekvent overtrædelse af krigens love, som vi også har set i Tjetjenien og Syrien. De er mistænkt for at bruge det som et våben til at undertrykke befolkningen.«

Indbyggere i Butja er berørte af de mange dræbte indbyggere. Foto: RONALDO SCHEMIDT Vis mere Indbyggere i Butja er berørte af de mange dræbte indbyggere. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde tirsdag i en tale til FNs Sikkerhedsråd, at det sandsynligvis ikke kun er foregået i Butja.

»Verden mangler stadig at se, hvad de har gjort i andre besatte områder. Ondskaben er den samme mange andre steder,« lød det fra ham efter et besøg i byen.

Kun omkring en tiendedel af over 30.000 indbyggere i Butja var blevet tilbage, da de russiske tropper ankom. Byens borgmester, Anatolij Fedoruk, har opfordret de indbyggere, der er flygtet, til at vente med at vende tilbage, da der stadig ligger miner i området

Kilder: Vanja Skyba har fortalt sin historie til The Economist, Serhij Lahovskyj har fortalt sin historie til Reuters. Tetjana Nedasjkivska har også fortalt sin historie til Reuters.