Over 50.000 mennesker var tvunget på flugt fra deres hjem under branden i det nordlige Californien i november.

Evakueringsordren for den nedbrændte by Paradise i det nordlige Californien bliver ophævet. Nogle indbyggere får lov at vende hjem onsdag, mens de øvrige kan komme tilbage til byen torsdag.

Det oplyser sherifkontoret i Butte County, hvor Paradise ligger.

Hele byen brændte ned til grunden for knap en måned siden, da det nordlige Californien blev ramt af en omfattende skovbrand.

Branden ødelagde omkring 14.000 huse og kostede mindst 85 mennesker livet.

Over 50.000 indbyggere i Paradise og byens to nabobyer blev tvunget til at flygte, da ilden nærmede sig.

For mange vil der imidlertid ikke være meget at vende hjem til.

Myndighederne forbereder da også indbyggerne på, at de skal medbringe mad, vand og ekstra benzin til deres biler.

Desuden advares de evakuerede om, at regn kan øge risikoen for oversvømmelser og mudderskred i de områder, der er berørt af den voldsomme brand.

I alt blev et område på 622 kvadratkilometer brændt ned, inden brandvæsnet fik skovbranden under kontrol. Det svarer til et område, der er lidt større end Bornholm.

/ritzau/AP