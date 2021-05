Der ventede betjentene et usædvanligt syn, da de forleden undersøgte en anmeldelse om opbevaringen af et lig i et hus i Colorado.

For inde i huset fandt de liget af en delvist mumificeret sektleder, der var indpakket i en sovepose og indviklet i julelys.

Rundt om øjnene havde liget fået smurt glitter, mens det var placeret på et form for alter.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Washington Post og ABC News.

Hele sagen begyndte at rulle, da en mand i sidste måned dukkede op på den lokale politistation og fortalte, at han havde opdaget liget af kvinden i sit hjem, efter han havde givet nogle bekendte lov til at bo der.

Liget blev efterfølgende identificeret som værende den 45-årige Amy Carlson, der var leder af den religiøse gruppe 'Love Has Won', som bliver beskrevet som en obskur sekt.

Medlemmer af sekten kaldte ifølge Washington Post sektlederen for 'Mother God' og anså Amy Carlson for at være deres spirituelle leder.

Hun fastholdt angiveligt, at hun var et guddommeligt væsen, der havde levet 534 tidligere liv – inklusive som Jesus og som skuespillerinden Marilyn Monroe.

Her ses en af de anholdt i sagen, 35-årige Christopher Royer. Foto: Saguache County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Hun påstod desuden, at hun kunne kurere kræft og beskrev gruppen som et 'paradigme', der skulle bringe fred til planeten.

Den mand, der anmeldte sagen til politiet, var selv medlem af sekten. Han fortalte, at han havde givet en gruppe mennesker, som også var medlemmer af 'Love Has Won', lov til at opholde sig i hans hjem, da de manglede et sted at bo.

Da han kom tilbage fra en rejse til Denver, opdagede han liget i et af soveværelserne.

Til politiet har han fortalt, at han tror, sektmedlemmerne har bragt hendes lig med sig til Colorado fra Californien.

Her ses en af de anholdt i sagen, 47-årige Karin Raymond. Foto: Saguache County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Efterfølgende er syv sektmedlemmer – fire mænd og tre kvinder – blevet sigtet i sagen. Blandt andet for usømmelig omgang med lig og to tilfælde af børnemishandling, da der var to børn til stede i huset, hvor liget blev opbevaret.

Der er ikke meldt noget ud om en dødsårsag, og det vides heller ikke, hvor længe Amy Carlson har ligget død.

Den amerikanske kvinde var i september sidste år omdrejningspunktet i et afsnit af tv-programmet 'Dr. Phil', da hendes familie forsøgte at række ud til hende og få hende til at søge hjælp og vende hjem.

I tv-programmet kom det frem, at hun for omkring 13 år siden havde forladt sin datter og to sønner for at hellige sig sekten.

Ifølge Washington Post lykkedes det i tv-programmet ikke at få Amy Carlson til at søge hjælp, og hun fortsatte med at stå i spidsen for sekten.