Storbritanniens valgsystem medfører stort stemmespild og favoriserer landets to største partier.

De britiske vælgere har ikke mulighed for direkte at stemme på, hvem de foretrækker som landets næste premierminister.

I stedet vælger de deres foretrukne kandidat i deres egen valgkreds.

Her kan du blive klogere på det britiske valgsystem:

* Der er 650 valgkredse, som hver repræsenterer ét sæde i Underhuset.

* Vinderen af en valgkreds løber med det hele og bliver kredsens medlem af Underhuset, der sammen med Overhuset udgør det britiske parlament.

* Briterne kalder dette valgprincip for "First Past The Post".

* Systemet favoriserer de store partier ved et valg. I Storbritannien drejer det sig om Det Konservative Parti og Labour.

* Valgsystemet medfører stort stemmespild for nogle kandidater og partier, da man trods millioner af stemmer kan ende med få pladser. Omvendt kan partier med relativt få stemmer ende med adskillige sæder i Underhuset.

* Hvis et parti får over halvdelen af sæderne i parlament - det vil sige 326 styk - kan partiets premierministerkandidat danne en regering.

* Man skal være mindst 18 år på valgdagen og registreret vælger for at kunne stemme. Ud over britiske statsborgere kan statsborgere fra Irland og Commonwealth-lande, når visse betingelser er opfyldt, stemme.

* Der er knap 46 millioner registrerede vælgere.

Kilder: Det britiske parlament, den britiske valgkommission, det britiske statistikkontor (ONS), Reuters.

/ritzau/