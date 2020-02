Det lignede en impulsiv handling, da Nancy Pelosi resolut rev Trumps tale i stykker.

Da resten af salen natten til onsdag danske tid rejste sig og klappede af præsidenten efter hans årlige 'State of the Union-tale', greb formanden for Repræsentanternes Hus sin kopi af talen og rev den midt over.

Billederne af Pelosi gik verden rundt, og klippet af hendes gimmick spredte sig som lynets hast på de sociale medier.

Her var meningerne med hendes 'gestus' - måske ikke så overraskende - delte.

Video confirms Nancy Pelosi ripping up the #SOTU speech was PREMEDITATED:



9:49 PM: Pelosi makes small tears to the paper after POTUS mentions "new cures for childhood cancer" and eradicating AIDS.



10:24 PM: Pelosi holds up the already torn paper and finishes ripping it in half. pic.twitter.com/IR2y9CeYVo — Trump War Room - Text WOKE to 88022 (@TrumpWarRoom) February 5, 2020

Der var dem, der mente, det var barnligt og et udtryk for manglende respekt for præsidenten.

Andre, at hun endelig havde lært at spille Trumps spil.

Noget tyder dog på, at Nancy Pelosi ikke handlede i affekt, da hun personligt makulerede talepapiret.

Dagen efter er der nemlig dukket klip op i de amerikanske medier, der viser, hvordan Nancy Pelosi i løbet af talen forberedte sig:

Nancy Pelosi 'pre-ripped' pages of Trump's SOTU speech, video shows https://t.co/e4bItGSTPt pic.twitter.com/Ef8YeIVGCx — New York Post (@nypost) February 5, 2020

På et tidspunkt rev hun et lille hak i bunken af papirer, så det var nemmere for hende at rive dem midt over senere.

Forholdet mellem præsident Trump og formand Pelosi er iskoldt, og det er bestemt ikke blevet bedre under den netop overståede rigsretssag.

Nancy Pelosi har fortalt, at hun ikke har talt med præsidenten siden oktober.

Da Trump ankom til talerstolen i Kongressen, rakte hun dog hånden ud til ham for at hilse .

Here's Pelosi testing to see if she could rip the speech before the speech even started. She was planning to do it from the start. pic.twitter.com/1gEMlYrNB7 — Brandon Morse (@TheBrandonMorse) February 5, 2020

Det ignorerede præsidenten - eller også bemærkede han det ikke. I hvert fald efterlod han formandens hånd hængende i luften.

Om det var derfor, hun kvitterede med at rive talen over, vides ikke.

Pelosi har selv forklaret, at hendes handling var det høfligste, hun kunne gøre 'i betragtning af alternativerne.'

»Jeg rev den i stykker. Jeg prøvede at finde en side med noget sandhed i. Det kunne jeg ikke,« sagde hun bagefter til tv-stationen Fox News forklaret,