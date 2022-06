Lyt til artiklen

Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Men et hold forskere i New York har gjort sig en forbløffende opdagelse.

Under et mindre kontrolleret kræftforsøg lykkedes det dem at kurere alle de deltagende patienter for colorektal kræft, der dækker over kræftsvulster i tyk- eller endetarmen. Det skriver The New York Times.

Et resultat, der ifølge Alan Venook, der er colorektal kræftspecialist ved University of California, er fuldstændig 'uhørt'.

For ud over at alle patienterne blev kureret, var der heller ingen af dem, der efterfølgende oplevede klinisk signifikante komplikationer.

I alt var der 18 endetarmskræft-patienter, der deltog i forsøget. Alle modtog samme behandling.

Ifølge en af forskerne bag, Luis A. Diaz Jr. fra Memorial Sloan Kettering Kræftcenter i New York, er det første gang at det sker.

I Danmark påvises der årligt cirka 2.600 nye tilfælde af tyktarmskræft og 1.550 nye tilfælde af endetarmskræft.

Faktisk vil en ud af 20 personer ifølge Sundhed.dk udvikle tyk- eller endetarmskræft i løbet af livet.