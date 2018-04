Nogle af de højest springende og mest vandglade hunde i USA var i aktion søndag, da turneringen Splash Dogs blev afholdt ved den store kæledyrsfestival American Family Pet EXPO, der netop er løbet af stabelen i dagene 27-29 april.

Athena demonstrerer, at den ikke har vandskræk. Foto: MARK RALSTON Athena demonstrerer, at den ikke har vandskræk. Foto: MARK RALSTON Mindre hunde kan også være med. Her er det Crazy Daisy. Foto: MARK RALSTON Mindre hunde kan også være med. Her er det Crazy Daisy. Foto: MARK RALSTON

Det gode vejr i Costa Mesa i Californien kom hundene til gode, der sprang på livet løs. Konkurrencen går kort fortalt ud på, at hoppe så langt som muligt ud i vandet og gribe et stykke hundelegetøj samtidigt. Der blev afholdt flere konkurrencer, hvor gadekrydset Ollie samlet set fik de bedste placeringer.

Den store Pet EXPO er ikke alene for hunde, som gladeligt springer ud i en svømmepøl, når de får chancen. Tværtimod. Der har også været arrangementer for katte, øgler, fisk, fugle og alle mulige dyr, som man overhovedet kan erhverve sig som kæledyr.

Schæferhunden Dudley ser ganske koncentreret ud. Foto: MARK RALSTON Schæferhunden Dudley ser ganske koncentreret ud. Foto: MARK RALSTON Hundene kan kaste sig forbløffende langt ud i vandet. Her er det Zuma. Foto: MARK RALSTON Hundene kan kaste sig forbløffende langt ud i vandet. Her er det Zuma. Foto: MARK RALSTON Sam kaster sig efter et stykke legetøj. Foto: MARK RALSTON Sam kaster sig efter et stykke legetøj. Foto: MARK RALSTON

Hundenes Splash Dogs konkurrence er desuden en hel bevægelse i USA og ikke blot en tilbagevendende begivenhed på det store Pet EXPO. Næste større konkurrence foregår i Texas den 19. maj.

Hunden Fizz rammer vandet med et splask! Foto: MARK RALSTON Hunden Fizz rammer vandet med et splask! Foto: MARK RALSTON Bare rolig. Der er vand nedenunder. Foto: MARK RALSTON Bare rolig. Der er vand nedenunder. Foto: MARK RALSTON

Er man tilfældigvis på de kanter, så kan man se nærmere på Splash Dogs bevægelsens hjemmeside splashdogs.com.