For første gang i 60 år står landene i Asien over for et år med nulvækst. Det forudser IMF i ny prognose.

Landene i Asien kan i 2020 for første gang i 60 år opleve nulvækst som følge af coronapandemien.

Det forudser Den Internationale Valutafond (IMF) i en prognose torsdag.

- Påvirkningen fra coronavirus i regionen vil uden undtagelse blive hård og uden fortilfælde, siger Changyong Rhee, der er direktør for IMF's afdeling for Asien- og Stillehavsområdet.

Nedlukningen af de normale samfundsaktiviteter for at bremse smittespredning går især hårdt ud over servicesektoren og eksportvirksomhederne ifølge IMF.

- Det er en højst usikker og udfordrende tid for den globale økonomi, lyder det fra IMF-direktøren.

For at modvirke de negative effekter bør politikerne ifølge IMF målrette økonomisk støtte til husholdninger og virksomheder, der er hårdest ramt af rejseforbud, afstandspåbud og andre foranstaltninger, der sigter på at inddæmme pandemien.

- Asiatiske lande er nødt til at anvende alle politiske instrumenter i deres værktøjskasser, understreger Changyong Rhee.

Hvis prognosen om nulvækst i år bliver en realitet, vil økonomien blive hårdere ramt end under den globale finanskrise, som begyndte i 2008. Dengang havde landene i Asien en gennemsnitlig økonomisk vækst på 4,7 procent.

Og da Asien i slutningen af 1990'erne havde sin egen finanskrise, var væksten i snit på 1,3 procent.

Kina, der har verdens næststørste økonomi efter USA, skal ifølge IMF indstille sig på en beskeden vækst i år på 1,2 procent. For bare tre måneder siden forudså IMF en vækst i Kina i år på seks procent.

Men næste år kommer der damp under kedlerne igen, forudser IMF. Kinas bruttonationalprodukt ventes i 2021 at vokse med 9,2 procent.

/ritzau/Reuters