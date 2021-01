Prognose er først og fremmest baseret på forhåbninger om, at vacciner vil bringe pandemien under kontrol.

Den globale vækst vil som følge af vaccineforhåbninger stige med 5,5 procent i 2021, siger Den Internationale Valutafond, IMF, i en prognose tirsdag.

Prognosen er først og fremmest baseret på forhåbninger om, at vacciner vil bringe pandemien under kontrol og tillade tilbagevenden til normale økonomiske aktiviteter.

IMF er en organisation, som har 190 medlemslande, og som arbejder for øget monetært samarbejde, finansiel stabilitet, økonomisk vækst og bekæmpelse af fattigdom. Valutafonden har hovedkvarter i Washington i USA.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, er IMF optimistisk i sin vurdering.

- 2021 starter utrolig svagt. Der er fortsat mange restriktioner for at dæmme op mod høje smittetal og nye coronavarianter, og det har en negativ effekt på økonomien i første halvdel af 2021, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar og fortsætter:

- Vi håber på et stærkt økonomisk comeback senere på året. Vaccinerne er ved at blive rullet ud, og det er afgørende for genrejsningen af økonomien. Sidste sommer så vi en relativ stærk opblomstring af økonomien da restriktionerne blev lempet.

IMF ser fremgang i hele verden. Væksten vil være størst i Kina og Indien.

- Europæisk økonomi har været hårdt ramt og mange lande vil først have indhentet det tabte i løbet af 2022. Værst ser det ud for Italien som må vente til 2023 før de har nået samme niveau som før corona, siger Allan Sørensen.

- Dansk eksport har lidt store tab under coronakrisen. Vi håber på en hurtig opblomstring i verdensøkonomien, så virksomhederne kan få fyldt ordrebogen med nye eksportordrer. Mange har et stort tab de skal have indhentet, understreger han.

/ritzau/