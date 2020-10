IMF forudsagde i juni en recession i år på næsten fem procent, men så slemt ventes det ikke at gå alligevel.

Genåbninger af coronalukkede samfund og virksomheder er ingen garanti for en hurtig genopretning af økonomien.

Det skriver Den Internationale Valutafond (IMF) i en ny rapport.

- Tidlige nedlukninger under en pandemi kan have afgørende betydning for smittespredning, men politiske ledere bør være forsigtige med at ophæve restriktioner for at kickstarte økonomien, når smitteudbredelsen stadig er høj, hedder det.

IMF har 188 medlemslande. Blandt valutafondens hovedopgaver er at sikre finansiel stabilitet i verden, lette den internationale samhandel og bekæmpe fattigdom.

I den nye rapport understreger IMF, at pandemien har vist, at regeringers nedlukninger af samfund har bidraget til at mindske antallet af smittetilfælde. Men dette har også ført til recession og ramt udsatte samfundsgrupper særlig hårdt.

IMF siger, at nedlukninger - trods de kortsigtede økonomiske omkostninger - kan føre til en hurtigere økonomisk genopretning. Det skyldes, at nedlukningerne er med til at inddæmme virusset og dermed baner vej for en tilbagevenden til det normale.

Men IMF understreger, at det er komplicerede problemstillinger. Debatten kan ikke reduceres til spørgsmål om at redde menneskeliv eller tjene penge.

Rapporten peger på, at stigende smittetal rammer økonomien under alle omstændigheder, da det får mange til at lade være med at gå ud.

- Da nedlukninger bringer smitten under kontrol, baner de vej for hurtige økonomiske genopretninger. De gør folk mere trygge og får dem til hurtigere at vende tilbage til deres normale aktiviteter, hedder det.

IMF forudsagde i juni en recession i år på næsten fem procent, men krisen i den globale økonomi er i dag mindre alvorlig, end den var først på sommeren.

Det sagde den fungerende direktør for IMF, Kristalina Georgieva, i en tale tirsdag på Londons School of Economics.

- Mit hovedbudskab er dette: Den globale økonomi er ved at vende tilbage fra denne krises dybder, sagde hun.

- Men alle disse dybe problemer er langtfra ovre. Alle lande står over for, hvad jeg vil kalde "den lange vej opad" - en vanskelig klatring, som vil være langvarig, uforudsigelig og usikker, hed det i talen.

/ritzau/AFP