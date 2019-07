Lagarde er nomineret til at stå i spidsen for ECB. Ny mand tager derfor over i Den Internationale Valutafond.

Den amerikanske økonom David Lipton udpeges som ny midlertidig chef for Den Internationale Valutafond (IMF).

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han kommer til i stedet for Christine Lagarde, der tirsdag er blevet nomineret til at blive chef for Den Europæiske Centralbank (ECB).

- Vi accepterer Lagardes beslutning om at overgive sine forpligtelser i IMF midlertidigt under processen med nomineringen, oplyser IMF-bestyrelsen.

- Vi har fuld tillid til vicedirektør David Lipton som fungerende direktør for IMF, lyder det endvidere.

David Lipton indtog positionen som vicedirektør i 2011, og i marts 2016 blev han genudnævnt for en ny femårig periode.

Før det har han arbejdet for centraladministrationen i Washington.

Fra 1993 til 1998 var han under Bill Clinton-regeringen vicefinansminister med ansvar for internationale forhold, og op til sin udnævnelse til IMF-jobbet i 2011 var han rådgiver i Det Hvide Hus.

David Lipton har også haft ledende stillinger i finansverdenen. Blandt andet hos Citibank ifølge IMF's hjemmeside.

Udtalelsen fra bestyrelsen i IMF nævner ikke noget om, hvornår fonden forventer at udpege en permanent afløser for Lagarde, som har været topchef i otte år.

Siden IMF og Verdensbanken blev etableret efter Anden Verdenskrig, har det været en ubrudt tradition, at en europæer står i spidsen for IMF, og en amerikaner er chef for Verdensbanken, skriver Financial Times.

Da Lagarde blev valgt i 2011, var det første gang, at IMF havde en åben proces med at finde en chef. Både bestyrelsesmedlemmer og medlemslande havde mulighed for at nominere en kandidat.

Lagarde endte med at blive blev valgt foran Agustin Carstens, den daværende centralbankchef i Mexico.

Nomineringen af Lagarde til posten i EU er sket som del af en pakke, som EU's stats- og regeringsledere tirsdag aften blev enige om. Den skal dog formelt godkendes af EU-Parlamentet.

/ritzau/