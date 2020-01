I Uganda har en imam ved et uheld giftet sig med en mand – uden at vide det.

Imamen blev chokeret over at få det at vide, da manden blev fanget af politiet efter at have stjålet et tv fra en nabo.

Den 27-årige sheik Mohammed Mutumba er siden brylluppet blevet suspenderet fra sine pligter som muslimsk præst.

Han blev mistænksom fire dage efter sit bryllup, da hans nye kone nægtede at tage tøjet af, når de skulle i seng.

Sandheden kom snart efter. Politiet stod pludselig i hjemmet, klar til en husundersøgelse. Det skriver news.com.au.

'Konen', 'Swabullah Nabukeera', blev anholdt, mistænkt for tyveri. Hun blev kropsvisiteret af en kvindelig betjent – og vupti, så var hendes køn afsløret som en mand.

Sheik Mutumba troede, at han havde giftet sig med en kvinde ved en traditionel islamisk ceremoni i december

Han havde ikke været intim sammen med 'kvinden' efter brylluppet, for hun havde fortalt ham, at hun havde menstruation.

Efter anholdelsen afslørede bruden, at hans rigtige navn er Richard Tumushabe

Han lod, som om han var en kvinde, for at gifte sig med imamen. Hans plan var at stjæle hans penge.

Ifølge The Daily Monitor er der en undersøgelse i gang over den 'uheldige hændelse'.

Det har ikke været muligt af få en kommentar fra sheik Mutumba.

Han gemmer sig hos noget familie og er helt ødelagt over det, der skete.