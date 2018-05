- Vi har ikke tidligere set angreb som dette i moskéer, siger talsmand for sikkerhedsfirma i Durban.

Verulam. En blev dræbt, og to andre personer blev torsdag alvorligt såret i en moské nær den sydafrikanske by Durban. Tre gerningsmænd bevæbnet med skydevåben og knive stak dem i halsen, oplyser et privat sikkerhedsselskab til AFP.

De tre angribere flygtede i bil fra Imam Hussain moskéen i byen Verulam i udkanten af Durban.

Den dræbte var imam, oplyser hospitalskilder til AFP.

Prem Balram, som er talsmand for sikkerhedsselskabet Reaction Unit siger, at han ankom til moskéen. Her fandt han to af ofrene indsmurt i blod foran bygningen.

Det tredje offer blev angrebet inde i moskéen, som gerningsmændene satte ild til.

- Øjenvidner fortæller, at de tre angribere stak ofrene i halsen med knive. Angriberne var også bevæbnede med skydevåben, siger Balram.

- Der har tidligere været tyverier og røverier i moskéer, men vi har ikke set noget som dette tidligere. Intet er blevet stjålet, tilføjer han.

Alle tre ofre blevet såret alvorligt. To af dem er i kritisk tilstand. De er indlagt på nærliggende hospitaler.

Angrebet skete efter middagsbønnen.

Myndighederne bekræfter, at angrebet fandt sted.

- Gerningsmændene kastede en benzinbombe inde i bygningen, inden de flygtede, siger politiets talskvinde, Nqobile Gwala, i en erklæring.

Hun tilføjer, at motivet til angrebet er ukendt.

Sydafrika er kendt for at have en relativt udbredt tolerance mellem landets forskellige religiøse grupper. Omkring 1,5 procent af landets befolkning er muslimer. Knap 80 procent er kristne.

/ritzau/AFP