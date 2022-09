Lyt til artiklen

De omkring 50 venezuelanske migranter, som blev fløjet til den fornemme ø Martha’s Vineyard i Massachusetts, bringer nu sagen for retten.

De sagsøger nemlig Floridas guvernør Ron DeSantis og hans transportsekretær Jared W. Perdue tirsdag.

Det sker, fordi de har lavet 'et forfalsket og diskriminerende forsøg' på at flytte dem. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Søgsmålet, der finder sted ved en føderal ret i Boston, hævder, at immigranterne troede de var på vej til Boston eller Washington.

To medlemmer af den gruppe på næsten 50 migranter, som blev fløjet til Martha's Vineyard ud for Cape Cod i Massachusetts. Foto: CJ GUNTHER

»Det var helt forkert« – og det var med i en pakke, der inkluderede gavekort på ti dollar hos McDonald's.

»Det er ikke rigtigt, at mennesker skal bruges som politisk kastebold,« siger Ivan Espinoza-Madrigal, der er direktør for et netværk af advokatgrupper.

Ifølge saganlægget blev migranterne lokket til at flyve over statsgrænser under falske forudsætninger.

Der hersker en vis usikkerhed om, hvad DeSantis nu kan finde på. Han forsøger, sammen med den republikanske guvernør Greg Abbott i Texas, at flyve migranterne til de demokratiske delstater uden noget forvarsel.

De venezuelanske migranter står uden for kirken St. Andrews i Edgartown, Massachusetts, USA, 14. september 2022. Foto: RAY EWING / VINEYARD GAZETTE

DeSantis forsvarer atter beslutningen om, at flyve de venezuelanske migranter til Martha’s Vineyard.

Han siger, at beslutningen var helt frivillig, og deres situation var helt forfærdelig, da myndighederne i Florida blev involveret.