En udlænding, der to gange er blevet udvist af USA, er nu blevet tiltalt for mordet på en jogger fra New Jersey, som han tilsyneladende druknede i en sø.

Den 33-årige Jorge Rios blev først udvist i 2003 og igen i 2004, men sneg sig tilsyneladende ind i landet igen.

Han er sigtet for mord, skærpet seksuelt overfald og kidnapning i sagen, hvor den 45-årige Carolina Cano i Jersey City blev dræbt den 24. marts. Det skriver New York Post.

Rios lå på lur efter Cano under hendes joggingtur tidligt om morgenen - fra hendes hjem og på turen rundt i en park.

Carolina Cano blev kvalt, voldtaget og til sidst smidt i en sø. Foto: Handout Vis mere Carolina Cano blev kvalt, voldtaget og til sidst smidt i en sø. Foto: Handout

Manden blev undervejs fanget på en overvågningsvideo, imen han gik bag Carolina Cano ved fem-tiden om morgenen.

Kun få øjeblikke efter strangulerede han hende med en ledning til en mobiltelefon, voldtog og druknede hende.

»Manden observerer det kvindelige offer og går bag hende. Da de nærmer sig parkeringspladsen, kan man se offeret løbe med manden direkte efter sig,« står der i retspapirerne.

Retsmedicineren slog fast, at Cano, der oprindeligt kommer fra Peru, døde som resultat af et dødeligt overfald, inklusive en strangulering og at blive smidt i vandet.

Rios kunne ses forlade parken cirka en time senere.

Han skulle angiveligt herefter være gået hen til en vens hus og tilsyneladende tilfældigt spurgt, hvor lang fængselsdommen var for at dræbe en person.

New York Post har tidligere fået oplyst, at Rios – hvis fulde navn er Jorge Alberto Rios-Doblado – blev sendt tilbage til Honduras to gange, efter han havde sneget sig ind i USA nær Laredo i Texas.

Det vides ikke, hvornår han kom tilbage til USA, men han boede i Jersey City på mordtidspunktet.