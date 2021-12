Farvel 2021. Du var et sært år, som vi om ikke andet vil huske længe. Gad vide, hvad det kommende år byder på i den store verden? Her er nogle bud.

Covid-19-spøgelset.

Det store spørgsmål ved indgangen til 2022 er vel, om vi nu endelig er ved at være ved vejs ende med den forbandede pandemi?

Sidste år ved denne tid, hvor udrulningen med AstraZeneca for alvor begyndte i Storbritannien, var vi mange, der troede, at det ville blive tilfældet i 2021 – men vi gjorde regning uden virus.

Her adskillige coronavarianter senere står verden nu over for omikron, der på grund af sin store smitsomhed og tilsyneladende meget lave dødelighed umiddelbart er godt nyt.

Omikron vil rase gennem samfundet som en steppebrand og formodentlig derefter forsvinde lige så hurtigt, som den kom. Sydafrika ser allerede ud til at være på den anden side af smittebølgen.

Tør man virkelig tro på, at dette er begyndelsen på enden til epidemien, i hvert fald i vores del af verden? Man kan i hvert fald håbe.

Men at erklære pandemien for snarligt overstået er nok lige kækt nok. Noget tyder på, at corona muterer særlig godt i personer med allerede nedsat immunforsvar – som for eksempel hiv- eller malariapatienter i Afrika.

Farlige, nye mutationer vil derfor formodentlig blive udklækket de steder i verden, hvor der er flest sårbare. Vesten har været forbløffende ringe til at sikre vacciner til udviklingslandene. Hvis vi skal gøre os håb om, at 2022 bliver året, hvor vi for alvor får kontrol med coronavirusset og sygdommen covid-19, så skal vi blive langt mere generøse – også for vores egen skyld.

Elbiler og fri hash i Europa.

2022 bliver startskuddet til et nyt EU. Socialdemokraten Olaf Scholz er blevet kansler i Tyskland, og hans trafiklys-koalition med de liberale og de grønne lover godt for et modigere Europa, der tør gå forrest på en række vigtige områder.

Det gælder ikke mindst grøn omstilling og digitalisering, hvor Danmark står med en enestående mulighed for at hjælpe og servicere et Tyskland, der er langt bagud på point på en række områder, men er på vej mod den helt store kolbøtte.

Kombinationen af liberalt og grønt i den tyske regering bliver ikke nødvendigvis en dans på roser, men én ting, den tyske regering kan blive enige om, er et opgør med vores tilgang til hårde stoffer.

Tyskerne er på vej med en legalisering af cannabis, der vil tvinge andre europæiske lande, også Danmark, til at gentænke den nultolerance, der er med til at sikre, at det er de kriminelle bander, der styrer markedet.

The war on drugs har siden 1971 kostet USA mere end tusind milliarder dollar. Man skal bare se tv serien 'Narcos' eller tænde for nyhederne for at få indblik i den død og ødelæggelse, krigen mod narkobanderne fører med sig – både herhjemme og i det store udland. Vores tilgang til problemet virker både visionsløs og formålsløs.

Lille Malta er allerede gået forrest med kontrolleret legalisering af hash, andre europæiske lande vil følge.

Populisternes fald og genfødsel.

2022 bliver et år, hvor nogle statsledere kæmper for deres politiske liv, mens andre pønser på det store comeback.

Boris Johnson skal være heldig, hvis han også kan kalde sig premierminister ved udgangen af det nye år. Sandheden er, at han selv langt ind i eget parti er uelsket og anses som inkompetent. Hans store, folkelige tække har allerede kostet briterne medlemskabet af EU. Selv erklærede Brexit-tilhængere erkender nu, at der hverken er hoved eller hale i Boris politik. Knivene slibes i Westminster.

Verdens dårligste taber, Donald Trump, har holdt usædvanlig lav profil i 2021. Men det kommer ikke til at vare ved. Det kommende år finder vi ud af, om Trump virkelig vil forsøge et comeback. Det er overvældende sandsynligt. De seneste odds gør Trump til favorit til at genvinde Det Hvide Hus, allerede før han har ladet forstå, at han stiller op igen. Trumps skygge hænger allerede tungt over international politik. Hvem tør vædde mod, at The Donald igen indtager 1600 Pennsylvania Avenue i 2024?

Emmanuel Macron skal på genvalg. De store løfter om gennemgribende reformer af det utidssvarende franske system, som gav Macron nøglerne til Elysee-paladset i 2017, er ikke blevet til så meget. Begejstringen for præsident Macron er på ingen måde overvældende. Hans held er, at det yderste højres kandidater står i vejen for hinanden. Marine Le Pen har længe været udset som den store trussel, men en anden højrepopulist, Eric Zemmour, stjæler hendes stemmer. Det kan betyde, at ingen af dem kommer i finalen, hvor de to kandidater med flest stemmer dyster om præsidentembedet, og det kan blive både Macrons og EUs held.

Som international korrespondent bliver der nok at se til. Krisen mellem Rusland og Ukraine, Afghanistan, Iran. Migrationen mod Europa for bare at nævne nogle af dem. Det bliver et vildt og uforudsigeligt år, og B.T. vil være på pletten i verdens brændpunkter. Godt nytår.