Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er på mange måder dybt upassende.«

Sådan lyder det fra B.T. internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter at have set en video med Dalai Lama, som kysser en mindreårig dreng.

Efter kysset rækker Tibets 87-årige åndelige leder nemlig tungen ud og beder drengen om at sutte på den.

Episoden fandt sted i McLeod Ganj, en forstad til storbyen Dharamsala i det nordlige Indien i februar, hvor tibetanernes åndelige leder talte for en gruppe studerende.

følge CNN bad drengen om lov til at give det religiøse overhoved et kram, hvorefter Dalai Lama inviterede drengen op på scenen.

Derefter kysser Dalai Lama drengen på munden og stikker tungen frem og beder drengen om at sutte på den.

»Med de forbehold, der må være omkring kulturelle forskelle på, hvordan man hilser på hinanden i Indien eller Nepal, så har jeg svært ved at se, hvordan det her på nogen måder kan være normalt,« siger Jakob Illeborg.

Videoen har bredt sig som en steppebrand på sociale medier, og de voldsomme reaktioner har fået ham til at undskylde over for drengen og hans forældre.

'Hans hellighed ønsker at undskylde over for drengen og hans familie og over for sine mange venner forskellige steder i verden for den krænkelse, hans ord har forårsaget,' hedder det i et tweet på Dalai Lamas officielle Twitter-konto.

Jakob Illeborg tænker, det nok har været et forsøg på at være morsom, der er gået helt galt for Dalai Lama.

»Det behøver ikke at være noget seksuelt, han har villet lave med drengen, men ikke desto mindre er det på alle måder upassende, og jo ikke noget, der gavner hans omdømme eller sag. Det er selvfølgelig også derfor. man er ude og prøve at klæbe et plaster på såret,« siger han.

Jakob Illeborg vurderer, at den her video vil følge Dalai Lama resten af livet.

»Problemet for ham er, at i den tid, vi lever i, så er det gjort, når det er gjort. Den her video vil jo formentlig følge ham resten af livet, og det er jo hans egen skyld. Han vil komme til at betale en pris for det her,« siger B.T.s internationale korrespondent.