Efter årtiets dødeligste skoleskyderi i USA udtaler Donald Trump, at flere våben er løsningen.

»Eksistensen af ondskab er en af de allerbedste grunde til at bevæbne lovlydige borgere,« sagde USAs tidligere præsident Donald Trump på National Rifle Associations (NRA) årlige kongres.

Og de holdninger er yderst velvalgte, vurderer Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

»Det er helt afgørende for ham, at han ligger sig i det yderste spor på det her område, fordi vi regner med, at han stiller op som præsident igen,« siger Jakob Illeborg.

Men Donald Trump har ikke altid været tilhænger af våben.

»Jeg synes, at det man skal huske med Donald Trump er, at han har været på en rejse.«

Jakob Illeborg forklarer, at Donald Trump tidligere har udtalt, at en ny regulering af våbenloven kunne være en mulighed.

»Da han blev præsident overvejede han, om man skulle hæve aldersgrænsen til 21 år for at købe våben,« siger Jakob Illeborg som eksempel.

»Men i dag går Donald Trump stort set længere end alle andre republikaner på det her område.«

Hvad er der sket, siden Donald Trumps holdninger er skiftet så markant?

»De forskellige våbenlobbyer har haft meget stor indflydelse på republikanernes politik. Den indflydelse fortsætter meget tydeligt, kan vi se.«

Jakob Illeborg forklarer, at USA er splittet, når det kommer til våbenloven. Groft skåret er de tilhængere af våbenloven på landet, hvor de store byer vil have ændret lovgivningen.

»Han er endt ude på den yderste højrefløj, fordi det er helt afgørende for ham, hvis han vil sikre sig deres tilslutning og indflydelse i de mindre stater på landet.«

Hvis det ender med, at Donald Trump stiller op til præsidentvalget, så vil våbentilhængerne huske hans støtte, vurderer Jakob Illeborg.

»Det, hvor han har endt sin rejse, er et sted, hvor det på ingen måde er til diskussion, hvordan våbenloven er skruet sammen. Han har spist NRAs budskab fuldstændig,« forklarer Jakob Illeborg.