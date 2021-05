»Man frygter en all-out krig. En krig, som vi kender det fra gamle dage.«

Det er ordene fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om den eskalerende konflikt mellem Israel og den militante Hamas-bevægelse, der i disse timer og døgn blusser mere og mere op.

Spændingerne har stået på længe, men er især eksploderet de seneste dage i kølvandet på israelske sikkerhedsstyrkers indtog i Sheikh Jarrah-kvarteret i Østjerusalem, der forsøger at fordrive palæstinensere fra bydelen.

Styrkerne har også stormet moskeen Al-Aqsa, og her blev både tåregas og vold taget i brug. Israelerne hævder, at der var terrorister i moskeen, som planlagde 'ting og sager', mens palæstinenserne blot mener, at der er tale om en aggression fra israelernes side.

Foto: MOHAMMED ABED

»Det affødte en meget stor vrede, som eskalerede. Og nu peger pilen kun én vej. Den gale vej,« siger Jakob Illeborg.

Det fik først Hamas-bevægelsen til at skyde raketter afsted mod Tel Aviv, og israelerne har siden svaret tilbage, da to israelske kvinder var blandt ofrene for Hamas-bevægelsens indledende angreb.

Siden er blandt andre et højhus i Gaza sænket med jorden, og nu hagler raketterne ind over både Tel Aviv og Gaza, og mange uskyldige liv er gået tabt.

Jakob Illeborg frygter nu en blodig nat, og når tabene skal gøres op i morgen, så kan det være tungen på vægtskålen.

»Man frygter reaktionerne. Er der kvinder, børn og andre uskyldige blandt ofrene, så bliver reaktionerne voldsomme. Og så går det stærkt, for det er ofte øje for øje, og tand for tand. Man vil have mere hævn.«

Jakob Illeborg kalder udviklingen for stærkt bekymrende. Foto: Jon Wiche

Derfor har han svært ved at se andet for sig, end at eskaleringen fortsætter. Og det kræver kræfter udefra, som tager affære, hvis konflikten skal manes til ro. Han forklarer, at det kunne være USA's præsident Joe Bidens administration eller FN, der går ind og lægger sig imellem parterne.

Og selvom både USAs udenrigsminister, Antony Blinken, Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, og den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, har opfordret israelerne og palæstinenserne til at nedtrappe situationen hurtigst muligt, så forklarer Jakob Illeborg, at det er meget svært at styre, da der også er kræfter udefra, der smider benzin på bålet.

Konflikten er nemlig ikke kun en konflikt mellem israelere og palæstinensere. Det er også Israels krig med hele den arabiske verden rundt om, forklarer Jakob Illeborg.

Og skulle det værst tænkelige ske, så er det altså ikke kun en konflikt, der sætter sikkerheden på spil for de lokale i regionen. Israel er i besiddelse af atomvåben, og det kan få voldsomme konsekvenser:

»Det er meget farligt, og det kan blive meget værre end en krig i regionen. Det kan også udfordre verdensfreden, og det er stærkt bekymrende.«