Var det diplomatisk teatertorden eller skarp beskydning fra russisk side mod et britisk krigsskib?

Det spørgsmål står onsdag eftermiddag tilbage efter en usædvanlig ordkrig om de faktiske begivenheder i det højspændte område omkring Krim-halvøen i Sortehavet.

Først på eftermiddagen bekræftede det russiske forsvarsministerium over for det russiske nyhedsbureau Interfax, at Rusland havde affyret to varselsskud fra en patruljebåd mod den britiske destroyer 'HMS Defender'.

Ifølge russerne havde et russisk kampfly også kastet fire højeksplosive fragmentationsbomber på ruten, som skibet fra den britiske flåde fulgte, og som angiveligt gik tre kilometer ind på russisk område.

Meldingerne om varselsskud og bomber blev dog kort efter afvist af det britiske forsvarsministerium. Ifølge London var der blot tale om, at Rusland var i gang med en skydeøvelse og derfor havde lavet et opkald til det britiske skib.

Den forskellige udlægning af begivenhederne finder B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg »bizar«.

»Det er bemærkselsværdigt og foruroligende, at to af verdens store atommagter kan opfatte tingene så forskelligt.«

»I al form for international militær ageren er det meget vigtigt, at man kan aflæse hinandens træk. Det er bekymrende, hvis man ikke taler samme definitionssprog om konkrete hændelser,« tilføjer Jakob Illeborg.

Den britiske destroyer 'HMS Defender' satte for en måneds tid siden kursen mod Sortehavet fra sin tidligere position i Stillehavet og sejlede 14. juni gennem Bosporusstrædet i Istanbul.

Derfor håber han, at der i løbet af de nærmeste dage kan komme en form for klarhed over, hvad der rent faktisk er sket i den aktuelle situation fra Sortehavet.

»Med moderne gps-teknologi og overvågning må det være muligt faktuelt at fastslå, hvor skibene har været på hvilket tidspunkt, om der reelt er blevet affyret varselsskud, og om der har været en russisk øvelse eller ej,« siger B.T.s internationale korrespondent.

»Forhåbentlig kan det gøre os klogere på, om der er tale om en form for aparte misforståelse, eller om det er et eksempel på en foruroligende og stigende tendens til at prøve kræfter med hinanden, som russerne i hvert fald har været aktive i det sidste halve års tid.«

Ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax er forsvarsattacheen på den britiske ambassade i Moskva kaldt til det russiske forsvarsministerium.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Episoden fandt sted i den nordvestlige del af Sortehavet nær Cape Fiolent. Det er et landemærke på Krim – den ukrainske halvø, som Rusland annekterede i 2014.

Det var en handling, der dengang blev mødt med stærke reaktioner fra Europa og USA. De anser fortsat halvøen for at være ukrainsk. Der er også gennemført sanktioner mod en række topfolk i Rusland og prorussiske ledere i det østlige Ukraine.