Ruslands præsident, Vladimir Putin, løber en stor risiko i sin langvarige nervekrig med Vesten omkring situationen i Ukraine.

Det vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, efter den senest udmelding fra USA, der hævder at have indgående viden om, at Rusland er i gang med at forberede en omfattende invasion af nabolandet Ukraine.

»En omfattende invasion er mere end bare at stikke fanen indenfor og lave en symbolsk sejr. En omfattende invasion vil være en bevidst provokation af Vesten og vil ikke mindst give risiko for tusindvis af dødsofre. Tanken kan virkelig få det til at risle ned ad ryggen,« siger Jakob Illeborg.

Han forudser, at en russisk invasion i stor skala i Ukraine vil tvinge Vesten til at blande sig markant. Og selv om det ikke nødvendigvis bliver i form af en militær konfrontation med NATO, vil det være en uhyre farlig situation.

»Lige nu synes alt at være muligt. Også at Putin ikke vil i krig, men alene vil skræmme Vesten og trække de overskrifter, som opmarcheringen af de mange soldater ved grænsen til Ukraine skaber igen og igen.«

»Men samtidig virker det i givet fald for mig som en dyrekøbt PR-sejr. At have op mod 150.000 mand troppet op i flere måneder er rigtig, rigtig dyrt og besværligt. Derfor bliver man nødt til at tage det rasende alvorligt, men om russene vil kunne indtage og ikke mindst holde hele Ukraine er en anden snak.«

»Under alle omstændigheder vil russerne dog kunne lave utrolig meget skade, og jeg tror ikke, at det er utænkeligt, at de vil kunne tage hovedstaden Kiev for eksempel,« vurderer B.T.s internationale korrespondent, der selv besøgte grænseområderne i Ukraine for et par uger siden.

Samtidig påpeger Jakob Illeborg, at også lande som Sverige og de baltiske lande tager situationen meget alvorligt.

»Vi har før læst Rusland forkert – eksempelvis ved erobringen af Krim i 2014. Det er også en form for muskelmagt at kunne få eksempelvis det svenske militær til nu at køre tanks rundt på øvelse i det centrale Stockholm eller at få USA til at sende mandskab til Polen. Det viser alt sammen, at vi er bange for Rusland, og hvis det er formålet, så er det lykkedes.«

»Men med frygten risikerer Putin at skubbe ikke alene ukrainerne, men også svenskerne og finnerne, som hidtil har været neutrale, mod NATO-alliancen. Både Sverige og Finland har luftet muligheden for at droppe deres neutralitet og søge medlemskab af NATO. Det er ikke umiddelbart i Putins interesse.«

»Det flertal af ukrainerne, der hellere vil søge mod Europa end mod Rusland, er nok ikke blevet mindre bange for russerne de sidste måneder. Driften mod det centrale Europa er næppe blevet mindre i Ukraine, så derfor er det højt spil, som Putin spiller,« vurderer Jakob Illeborg.

Han forudser, at udfaldet af spændingerne omkring Ukraine nok vil stå klart inden for nogle uger.

»På et tidspunkt vil foråret komme i Ukraine, og så bliver en invasion langt sværere, fordi landskabet bliver blødt at køre rundt i for tunge tanks.«